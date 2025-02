Überblick: Alle Infos zu Prinz Harrys Invictus Games 2025

Prinz Harry (40), Herzog von Sussex, steht erneut im Mittelpunkt der Vorbereitungen für die Invictus Games. Wie nun bekannt wurde, startet die nächste Ausgabe des Sportwettbewerbs für verwundete, verletzte oder kranke Soldaten am 8. Februar 2025 in Vancouver und Whistler, Kanada. Bereits seit 2014 setzt sich der Herzog mit diesem von ihm gegründeten Event für Veteranen ein und hat seither eine Plattform geschaffen, die internationalen Teilnehmern Anerkennung und Unterstützung bietet. Begleitet wird Harry voraussichtlich von Meghan (43), der Duchess of Sussex, die jedoch bislang noch nicht offiziell für die Veranstaltungen bestätigt wurde.

Die Spiele, die vom 8. bis zum 16. Februar 2025 stattfinden, versprechen besondere Highlights. Bei der feierlichen Eröffnung im BC Place Stadium dürfen sich die Gäste auf Auftritte von Stars wie Katy Perry (40) und Nelly Furtado (46) freuen, während die Abschlussfeier in der Rogers Arena mit Künstlern wie Jelly Roll und den Barenaked Ladies gekrönt wird. Rund 550 Sportler aus 25 verschiedenen Ländern werden in Disziplinen wie Rollstuhlbasketball, alpines Skifahren und Sitzvolleyball antreten. Neu ist in diesem Jahr, dass das Biathlon mit Lasern statt mit Gewehren ausgetragen wird – ein Schritt, der die Inklusion von Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen fördern soll. Auch hochkarätige Gäste wie Prinz Joachim (55) und Prinzessin Marie (49) aus Dänemark sind zur Abschlussfeier geladen.

Harrys Engagement für die Invictus Games geht tief auf seine eigene Vergangenheit zurück. Seine zehn Jahre in der britischen Armee haben ihn geprägt und inspirierten ihn dazu, die Spiele ins Leben zu rufen. Der CEO der Invictus Games Foundation, Dominic Reid, lobte Harrys Hingabe: "Er hat außergewöhnliche Möglichkeiten für eine außergewöhnliche Anzahl von Menschen geschaffen." Auch privat zeigt sich Harry als stolzer Familienmensch. Er und Meghan, die in Kalifornien mit ihren beiden Kindern leben, setzen sich immer wieder für wohltätige Zwecke ein und nutzen ihre Plattform, um gesellschaftliche Themen anzugehen. Mit den kommenden Invictus Games beweist Harry erneut, wie sehr ihm das Wohlergehen anderer am Herzen liegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im November 2024

Anzeige Anzeige