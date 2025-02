Dieses freche Geschenk bekam Prinz Harry bei Invictus Games

Beim Empfang eines überraschenden Geschenks von Team Australien sorgte Prinz Harry (40) bei den Invictus Games im kanadischen Vancouver für einen amüsanten Moment. Die Gruppe überreichte dem einstigen Royal ein Paar Speedos, in Australien ist die Badehose auch als "Wellensittich-Schmuggler" bekannt, was Harry mit einem herzhaften Lachen kommentierte: "So unangemessen! Ich liebe es. Vielen Dank." Der unterhaltsame Vorfall wurde auf Meghan Markles (43) Instagram-Story geteilt, wo auch die Herzogin von Sussex mit einem Augenzwinkern schrieb: "Und Team Australien, ihr habt es schon wieder getan!"

Das Geschenk ist Teil einer witzigen Tradition zwischen Harry und Team Australien, die bereits bei den Invictus Games 2018 in Sydney ihren Anfang nahm. Dort hatte ein australischer Athlet scherzhaft um Harrys Autogramm auf einem Paar Speedos gebeten, was der Prinz jedoch aus protokollarischen Gründen ablehnen musste – nicht ohne den humorvollen Gegenvorschlag, die Badehose auf dem Kopf zu tragen. In diesem Jahr sorgte das Team jedoch dafür, dass Harry nicht leer ausging, und überreichte ihm die Badehose als Andenken. Die Invictus Games selbst stehen jedoch im Zeichen von Resilienz und Stärke: Harry würdigte in seiner Eröffnungsrede die Teilnehmenden mit den Worten: "Im letzten Jahrzehnt habe ich den Überblick verloren, wie oft ihr uns gesagt habt, dass die Invictus Games euch 'gerettet' haben. Bei allem Respekt bin ich anderer Meinung. Invictus hat euch nicht gerettet. Ihr habt euch selbst gerettet."

Die Invictus Games, die 2014 von Harry ins Leben gerufen wurden, sind ein sportliches Event für verletzte und genesende Soldaten und Veteranen. Neben klassischen Disziplinen wie Rollstuhlbasketball und Indoor-Rudern wurden in Vancouver erstmals Wintersportarten wie Snowboarden und Curling ins Programm aufgenommen. Harrys tiefe Verbindung zu den Teilnehmenden und die Leidenschaft, mit der er das Projekt vorantreibt, zeigt sich einmal mehr in den Worten seiner Rede: "Ihr wart es, die den Zweifel und die Verzweiflung überwunden habt. Ihr, die euren eigenen Berg bestiegen und uns mitgenommen habt. Ihr wart es, die weitergemacht haben, auch wenn ihr dachtet, ihr hättet nichts mehr zu geben. Das haben wir nicht gemacht. Das habt ihr", fügte er hinzu. "Die Spiele offenbaren einfach, was bereits in euch steckt. Die knappste – und wertvollste – Ressource der Welt: Charakter. Ein Geist der Standhaftigkeit und Beharrlichkeit, der niemals besiegt werden kann." Harry schloss mit den Worten: "Das ist die Magie der Invictus Games."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den "Invictus Games" in Vancouver im Februar 2025

Anzeige Anzeige