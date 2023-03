Nach ihrem Krebskampf: Das macht Schlagerstar Nicole jetzt

Dieser Star ist zurück! Nicole (58) ist eine deutsche Schlagersängerin und wurde 1982 durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest zum Star. Mit ihrem Song "Ein bisschen Frieden" sicherte sich das Stimmenwunder den ersten Sieg für Deutschland in dem Wettbewerb. Nach ihrem Durchbruch nahm sie an weiteren TV-Shows teil und gab Konzerte. Doch im Dezember 2020 der Schock: In ihrer rechten Brust wurden zwei bösartige Tumore entdeckt. Im Juni 2022 verkündete Nicole ihre Heilung: Das macht der Star heutzutage!

Nach ihrer Heilung feierte die Sängerin im Juli 2022 nach drei Jahren ihr Comeback im ZDF-Fernsehgarten. Jetzt schaffte es Nicole mit ihrem neuen Album "Ich bin zurück" erneut an die Spitze. In 17 verschiedenen Städten gibt sie dieses Jahr Konzerte und füllt noch immer die Hallen. "Es ist toll, wieder auf der Bühne zu stehen und den Leuten Freude zu bereite", berichtet der Schlagerstar gegenüber NDR. Ans Aufgeben denkt die Powerfrau noch lange nicht: "Ich möchte schon noch einmal richtig Gas geben und nach vorne schauen."

Nicht nur ihre Freunde und ihre Familie stehen hinter der Sängerin, sondern auch eine große Fanbase – und das seit über 40 Jahren! Denn 2020 feierte die Sängerin ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Bereits vor ihrem großen Durchbruch beim Eurovision Song Contest feierte Nicole kleine Erfolge. Mit gerade einmal 15 Jahren wurde sie auf einem Liederfestival entdeckt und wenig später als Sängerin unter Vertrag genommen. Mit ihrem Song "Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund" konnte sie überzeugen.

Getty Images Nicole, ESC-Gewinnerin 1982

Getty Images Nicole, Oktober 2006

Getty Images Die Schlagersängerin Nicole im Dezember 2015 in Berlin

