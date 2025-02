So haben sich Heinz Hoenig und seine Annika kennengelernt

Heinz Hoenig (73) und seine Annika Kärsten-Hoenig (39) sind bereits seit vielen Jahren trotz ihres Altersunterschieds von 33 Jahren unzertrennlich. In ihrer Instagram-Story verrät die Frau des Schauspielers nun, wie es zwischen ihnen funkte. "Wir haben uns 2012 in Wernigerode, also wo Heinz aufgewachsen ist, rein zufällig getroffen und haben uns kennengelernt", berichtet Annika. Sie und der "Das Boot"-Star hätten nach ihrer ersten Begegnung sporadisch Kontakt gehalten. 2018 arbeiteten sie schließlich zusammen. Damals soll Heinz bereits in seine Auserwählte verliebt gewesen sein. "Ich habe das nicht gerafft", plaudert sie lächelnd aus. Nach der Geburtstagsparty von Annikas Tochter im selben Jahr habe sie Heinz, der zur Feier eingeladen war, nach Hause gefahren. Dabei kam es zu einem ersten Kuss. "Da habe ich mich unsterblich in Heinz verliebt", erinnert sie sich.

Doch vor ihrem ersten Treffen kannte Annika Heinz bereits. Ihre Oma war ein großer Fan seiner Filme, und die kleine Annika schaute diese immer mit ihr. Somit habe sie bereits in jungen Jahren ein erstes Bild von ihrem zukünftigen Gatten im Kopf gehabt. Inzwischen sind die beiden seit sechs Jahren verheiratet und ein Herz und eine Seele. Ein Jahr nach ihrer Vermählung begrüßten sie ihren ersten Sohn Juliano auf der Welt – im Jahr 2022 erblickte Söhnchen Nummer zwei namens Jianni das Licht der Welt. Neben vielen schönen Zeiten durchlebten sie aber auch bereits Schweres zusammen.

Im vergangenen Jahr musste Heinz aufgrund einer bakteriellen Infektion ins Krankenhaus – diese zerstörte einen eingesetzten Stent und griff seine Speiseröhre an. Daher musste der Ex-Dschungelcamper am betreffenden Körperteil operiert werden. Doch dann gab es direkt das nächste Problem: Aufgrund seines schlechten Zustandes musste eine zweite Operation an der Aorta verschoben werden. Danach wurde der 73-Jährige sogar in ein künstliches Koma versetzt. In dieser belastenden Phase wich seine Annika ihm nicht von der Seite. "Wenn zwei Menschen sich wirklich lieben, schaffen sie alles zusammen – ganz egal, wie schwer die Situation auch ist. Und wenn sie eines Tages zurückschauen, war Liebe die Antwort auf alles…", machte sie im vergangenen Sommer in der schweren Zeit deutlich. Seit einigen Monaten ist Heinz wieder bei seiner Familie und auf dem Weg der Besserung.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige

Anzeige