OP verschoben: Wie schlecht ist Heinz Hoenigs Zustand jetzt?

Heinz Hoenig (72) liegt nach wie vor im Krankenhaus. Nachdem er die erste lebensrettende OP gut überstanden hatte, konnte die zweite nicht durchgeführt werden – dem Schauspieler geht es wieder schlechter. Wie sein aktueller Zustand ist, verrät seine Frau Annika nun im Interview bei "Punkt 12": Heinz sei wieder ins künstliche Koma versetzt worden, müsse beatmet werden. "Seit gestern lassen sie ihn wieder wach werden, er ist teils bei Bewusstsein, teils schläft er", erklärt die zweifache Mutter. Die Ärzte seien aber zuversichtlich, bald operieren zu können: "Die Ärzte haben entschieden, sie würden operieren. Das ist für mich erst mal ein gutes Gefühl, sie würden operieren, aber der Zustand muss sich stabilisieren."

Sowohl Annika als auch Heinz wollen in dieser schwierigen Zeit aber nicht aufgeben. "Man ist wütend, man will am liebsten schreien. [...] Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder du gibst auf oder du kämpfst. Weder Heinz noch ich würden jemals aufgeben!", betont Annika. Sie selbst weicht ihrem Mann nicht von der Seite, liest ihm regelmäßig vor oder macht ihm die Nägel. Auch die beiden Söhne kommen ihren Papa immer wieder besuchen. Vor allem der Große gehe toll mit der Situation um, so die stolze Mama. Er habe keinerlei Berührungsängste und lache immer, wenn er seinen Papa sieht. Auch für die finanziellen Sorgen bekommen die beiden nun Unterstützung, denn Heinz fehlt nach wie vor eine Krankenversicherung. Dem habe sich nun aber ein Anwalt angenommen, der dafür kämpfe, dass eine Versicherung ihn aufnehme.

Und dabei gab es gerade erst Grund zum Aufatmen. Nachdem Heinz seine erste große OP überstanden hatte, teilte Annika sogar das erste Foto aus dem Krankenhaus. Darauf liegt der "Das Boot"-Darsteller zwar noch an diverse Schläuche angeschlossen im Bett, aber dafür zeigte er ein starkes Lächeln auf den Lippen. Seine Liebste strahlte von einem Ohr zum anderen. Gegenüber Bild offenbarte Annika: "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut."

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de