Simone Lugner plant geheimen Auftritt beim Wiener Opernball

Simone Lugner scheint trotz fehlender Einladung in die Lugner-Loge fest entschlossen, den diesjährigen Wiener Opernball zu besuchen. Laut einem Insider habe die 43-Jährige hinter den Kulissen bereits bestätigt, dass sie auf dem gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres tanzen werde. An ihrer Seite soll der amtierende "Mister Austria", Christopher Dengg, stehen, der jedoch noch auf der Suche nach einer passenden Karte für das Event sei. "Ich gehe ungern alleine auf Events, und Chris ist so lieb", erklärte Simone kürzlich im Gespräch mit oe24. Offen bleibt, ob die beiden gemeinsam einen geheimen Plan schmieden, um doch noch auf das Parkett zu gelangen.

Gerüchten zufolge sei Simone schon länger damit beschäftigt, das perfekte Kleid für den Abend zu finden. Auf Instagram gewährte sie ihren Fans vor Kurzem einen Blick auf mögliche Roben, die für den Opernball infrage kommen könnten. Christopher, der nicht nur Fitnesstrainer, sondern auch ein häufiger Begleiter der Unternehmerin ist, trainiert aktuell fast täglich mit ihr, was ihre Bindung anscheinend noch weiter stärkt. Beide verbindet ein gemeinsames Interesse an gesellschaftlichen Anlässen, weshalb sie sich regelmäßig auf Glitzer- und Glamour-Events sehen lassen – und auch dort stets eine gute Figur abgeben.

Simone Lugner, die seit dem Tod von Richard Lugner (✝91) oft in den Schlagzeilen steht, beweist auch privat ihren Sinn für Eleganz und Ästhetik. Ihr enger Kontakt zu Christopher Dengg weckt dabei oft Spekulationen über eine mögliche Romanze, doch Simone wiegelt ab. "Er ist sympathisch, höflich und kann sich benehmen", schwärmt die Society-Lady von ihrem Begleiter, betont aber, dass beide zwar viele gemeinsame Interessen teilen, mehr da jedoch nicht sei. Ob ihre Pläne für den Opernball tatsächlich aufgehen werden, bleibt spannend, doch eines ist sicher: Ohne Simone würde dem Ball etwas Besonderes fehlen.

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

Starpix/ Alexander TUMA Simone Reiländer und Richard Lugner bei ihrer Verlobung im Oktober 2021

