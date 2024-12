Ring gesichtet: Hat Guy Pearce etwa heimlich geheiratet?

Der "Neighbours"-Star Guy Pearce (57) erschien Anfang der Woche bei den 34. Gotham Film Awards mit einem auffälligen Accessoire. In einem schicken grau-karierten Anzug präsentierte er sich auf dem roten Teppich. Sein Outfit rundeten eine schwarze Krawatte und ein silberner gravierter Ring am Finger ab. Dieser kam besonders zum Vorschein, als der Schauspieler seine Krawatte richtete. Verrät dieses Detail etwa eine heimliche Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin Carice van Houten (48)?

Eine Ehe wäre möglich, denn die beiden kennen sich immerhin bereits seit neun Jahren und leben zusammen in Amsterdam. Gemeinsam begrüßten er und die Game of Thrones-Bekanntheit außerdem 2016 ihren Sohn Monte. Damals verkündete Guy die Geburt mit viel Humor über X: "Ein süßes kleines Paket ist angekommen. Da steht, sein Name ist Monte Pearce. Wir denken, dass wir ihn behalten. Möchte irgendjemand einen Plazenta-Smoothie?"

Gegenüber Who Magazine gab er vergangenes Jahr preis, dass es nicht leicht sei, in seinem Alter noch ein Kind großzuziehen. "Ein kleines Kind im reifen Alter von 53 Jahren zu haben, ist eine Menge, aber ich konzentriere mich darauf, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen und der beste Vater zu sein, der ich sein kann", betont er. Auch The indepent erzählte er, dass die Elternschaft seine gesamte Lebenseinstellung verändert habe und er emotionaler geworden sei. Ein Kind und eine gemeinsame Wohnung: vielleicht hat Guy jetzt den letzten Schritt zum großen Eheglück mit Carice gewagt.

Getty Images Guy Pearce bei den Gotham Awards in New York, 2024

Getty Images Schauspielerin Carice von Houten

