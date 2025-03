Schauspieler Guy Pearce reflektiert den Tod seines Vaters

Guy Pearce (57) hat in einem Interview mit der "Jess Rowe Big Talk Show" offen über den Verlust seines Vaters gesprochen, der starb, als der Schauspieler erst acht Jahre alt war. Besonders bewegend sei für ihn derzeit, dass sein eigener Sohn Monte aktuell im selben Alter ist, das Guy damals hatte. "Jeden Tag sehe ich ihn an und denke: 'Richtig, so alt war ich'", erzählte der Australier. Guys Vater, ein Testpilot der RAF, kam 1976 bei einem Flugzeugunglück ums Leben. "Ich erinnere mich an diese Zeit, aber ich wusste nicht wirklich, wer ich war", erklärte er. Ein tiefer Blick in die Vergangenheit, der ihn gleichzeitig daran erinnert, die Erfahrungen seines eigenen Sohnes nicht durch seine eigene Trauer zu beeinflussen: "Ich muss aufpassen, dass ich ihm meine eigene Traurigkeit nicht auflade."

In früheren Interviews beschrieb Guy, wie der plötzliche Tod seines Vaters ihn für die Unberechenbarkeit des Lebens sensibilisierte. "Es machte mich wahrscheinlich ängstlich gegenüber allem, was unvorhersehbar war", erklärte er einst gegenüber MailOnline. Dieser Verlust prägte ihn so sehr, dass er sich als Kind oft überfordert und unsicher fühlte. Dennoch gelang es ihm, eine erfolgreiche Karriere aufzubauen, die jüngst mit einer Oscar-Nominierung für seine Rolle im Film "The Brutalist" gekrönt wurde. Der Film, der bei den diesjährigen Academy Awards in zahlreichen Kategorien vertreten ist, erzählt die Geschichte eines Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika Fuß fasst. Guy übernimmt darin die Rolle eines reichen Förderers, ein tragender Charakter in der Handlung.

Privat ging Guy im Januar durch eine weitere emotionale Phase: Nach jahrelanger Beziehung bestätigte er die Trennung von Schauspielerin Carice van Houten (48), bekannt aus Game of Thrones. Trotz des Beziehungsendes betonen beide, dass sie nicht erst seit Kurzem getrennt seien. Der Schauspieler scheint auch politisch ein Statement zu setzen. Bei den AACTA Awards sorgte er für Aufsehen, als er mit einer Brosche auftrat, die sich mit der Aufschrift "Free Palestine" für den Frieden aussprach. Seine Fähigkeit, sowohl auf der Leinwand als auch im echten Leben tiefgründige und mutige Akzente zu setzen, hat Guy zu einem der faszinierendsten Charaktere der Filmindustrie gemacht. Seine Fans schätzen ihn nicht nur für sein Talent, sondern auch für seine offene und reflektierte Art.

Getty Images Guy Pearce bei den EE Bafta Film Awards 2025 in London

Getty Images Guy Pearce und Carice van Houten posieren während der Bafta Film Awards 2025 in London

