Anna-Carina Woitschack frischt ihre Haare nach Dschungel auf

Anna-Carina Woitschack (32) hat in diesem Jahr ein Abenteuer gewagt: Die Schlagersängerin nahm an Deutschlands härtester Realityshow, dem Dschungelcamp, teil. In der australischen Wildnis musste die ehemalige DSDS-Kandidatin fast zwei Wochen lang unter herausfordernden Bedingungen leben. Von Luxus war im Regenwald keine Spur – offenbar Grund genug für Anna-Carina, sich nun ein kleines Glow-up zu gönnen. Wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt, hat sie sich ihre Haare auffrischen lassen. Mit neuen Strähnchen und einem frischen Blow-out strahlt die Musikerin in die Kamera. "Wieder fresh", kommentiert sie ihre neue Mähne.

Anna-Carina hat einen guten Grund, sich in Schale zu schmeißen. Im Netz berichtet sie ihren Followern nämlich, dass am Mittwochabend die Dschungelcamp-Reunion gedreht wird, in der sich alle Kandidaten wiedersehen und meistens ungeklärte Streitereien austragen. Auch Anna-Carina macht sich auf einiges gefasst. Denn mit ihrer Mitcamperin Edith Stehfest ist sie im Dschungel mehrfach aneinandergeraten. "Es gibt noch viele Themen, die ich ansprechen möchte", betont sie auf Instagram. Sie stellt jedoch klar, dass es ihr auf keinen Fall darum geht, "andere Menschen fertigzumachen".

Im diesjährigen Dschungelcamp sicherte sich der Schlagerstar den siebten Platz. An Tag 14, wenige Tage vor dem Finale, reichten die Zuschauerstimmen für Anna-Carina nicht mehr aus. Auch wenn die Enttäuschung bei der Sängerin natürlich groß war, überwog bei der 32-Jährigen die Erleichterung über ihr verfrühtes Dschungel-Aus. "Die Erleichterung auf jeden Fall. Das war eine harte Zeit, gute zwei Wochen, und ich bin froh, dass ich nicht abgebrochen habe. [...] Man freut sich jetzt auch, das Projekt abzuschließen und seine Liebsten wiederzusehen – das ist das Größte", erklärte sie bei einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war.

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

RTL Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Staffel vom Dschungelcamp

