Diagnose: Papst Franziskus hat beidseitige Lungenentzündung

Christen weltweit sind weiterhin in großer Sorge um das Oberhaupt der katholischen Kirche. Schon vergangene Woche wurde vonseiten des Vatikans bekannt gegeben, dass Papst Franziskus I. (88) in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nun berichten die Vatican News über neue Informationen. Nachdem bisher nur von einer Atemwegsinfektion gesprochen wurde, gibt der Heilige Stuhl weitere Details bekannt: Der Geistliche leidet unter "einer beidseitigen Lungenentzündung".

In der ersten Diagnose des Krankenhauses Agostino Gemelli in Rom sei man zunächst von einer Bronchitis ausgegangen. Inzwischen habe eine Computertomografie ergeben, dass der gesundheitliche Zustand von Franziskus kritischer sei als angenommen. Aus diesem Grund sei nicht nur eine zusätzliche medikamentöse Behandlung notwendig, sondern auch ein längerer Krankenhausaufenthalt erforderlich. Die in den nächsten Tagen geplanten Termine des 88-Jährigen wurden abgesagt.

Schon fast zwei Wochen hat der Papst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bereits die vergangene Generalaudienz vor einer Woche habe ihm große Mühe gekostet, weshalb der gebürtige Argentinier seine Mitarbeiter gebeten hatte, anstelle von ihm seine vorbereitete Rede vorzulesen. Der aus Buenos Aires stammende Christ ist inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte. Bereits seit zwölf Jahren ist er im Amt. Im Jahr 2013 löste er seinen Vorgänger Papst Benedikt XVI. (✝95) ab. Joseph Ratzinger, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, erreichte zwar ein stolzes Alter, trat aber bereits vor seinem Tod zurück.

Getty Images Papst Franziskus I. im September 2013

Getty Images Papst Benedikt XVI. im September 2011

