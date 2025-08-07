Jenna Ortega und Emma Myers: So eng ist ihre Freundschaft

Emma Myers (23) und Jenna Ortega (22) sind aktuell in der zweiten Staffel der Netflix-Serie Wednesday zu sehen. Doch Emma, die Enid Sinclair spielt, und Jenna, die als düstere Wednesday Addams überzeugt, sind nicht nur in der Serie beste Freundinnen. Auch abseits des Sets haben die Schauspielerinnen eine innige Beziehung aufgebaut. In einem Interview mit der digitalen Ausgabe von Seventeen schwärmte Emma: "Ich liebe sie so sehr. Wir haben so viel Spaß zusammen." Besonders beeindruckt zeigte sich die Schauspielerin von Jennas Engagement hinter den Kulissen der neuen Staffel, die sie erstmals mitproduziert. "Sie war immer für mich da und hat gesagt: 'Wenn es etwas gibt, das dir nicht gefällt oder womit du dich unwohl fühlst, lass es mich wissen, ich bin für dich da.'"

Auch Jenna zeigte sich über ihre Freundschaft mit Emma begeistert und lobte deren charmante Persönlichkeit. Gemeinsam verbrachten sie während der Dreharbeiten mehrere Monate in fremden Ländern und genossen die gemeinsame Zeit: "Emma Myers, als Freundin, ist unglaublich großzügig, geduldig und charmant. Ich fühle mich wirklich glücklich, sie kennen und lieben gelernt zu haben." Die beiden Schauspielerinnen, die aus gänzlich unterschiedlichen Regionen stammen, sind durch diese enge Zusammenarbeit und die vielen gemeinsamen Monate noch enger zusammengewachsen.

Emma, die am Set oft von Jennas Unterstützung profitiert, lobte ihre Kollegin als "coole, offene und liebenswerte Person", bei der man sich sofort gut aufgehoben fühle. Für Jenna scheint die Freundschaft mit Emma ebenfalls eine willkommene Konstante in einem sonst hektischen Schauspielerleben zu sein. Es ist diese zwischenmenschliche Verbindung, die ihren gemeinsamen Erfolg in der Serie "Wednesday" umso bemerkenswerter macht und zeigt, wie wichtig Verlässlichkeit und Vertrauen auch hinter den Kulissen sind.

Collage: Imago, Imago Collage: Jenna Ortega und Emma Myers

Netflix Jenna Ortega und Emma Myers in "Wednesday"

Getty Images Jenna Ortega und Emma Myers im Januar 2023