Schweres Jahr: Jeanette Biedermann zeigt sich nachdenklich

Jeanette Biedermann (45) hat ein herausforderndes Jahr hinter sich. Nach zwölf gemeinsamen Ehejahren trennte sie sich im Januar von ihrem Ehemann Jörg Weißelberg (57), mit dem sie nicht nur ihr Leben, sondern auch die Bühne teilte. Doch damit nicht genug: Im Juli musste sie Abschied von ihrer geliebten Katze Shiva nehmen, die sie 19 Jahre lang begleitet hatte. "Ich vermisse euch jeden Tag", schrieb sie daraufhin in einem emotionalen Instagram-Beitrag zu Ehren Shivas und ihres bereits einige Jahre zuvor verstorbenen Bruders.

Auf Instagram ließ die Sängerin ihre Follower an ihrer Trauer teilhaben. Sie postete mehrere persönliche Schnappschüsse ihrer Katzen und berichtete offen über die Leere, die Shivas Tod hinterlassen hat. "Meine Haustier-Reise endet hier. Nichts kann euch toppen!", erklärte sie entschlossen. Besonders berührend war die Anteilnahme ihrer einstigen Kollegin und Freundin Yvonne Catterfeld (45). Unter dem Beitrag schrieb sie: "Oh nein! Aber was für eine Kämpferin. Wurde 19 Jahre alt. Ich fühle mit dir." Jeanette selbst betonte, dass die Wunden nun langsam heilen und sie sich mühsam wieder auf neue Projekte einlassen könne, darunter die Arbeit an neuer Musik.

Privat hat Jeanette Biedermann nun die Herausforderung, sich ohne ihre geliebten tierischen Begleiter und ohne ihren langjährigen Partner zu sortieren. Doch die Sängerin hat schon oft bewiesen, dass sie eine Kämpferin ist. Ob als Musikerin oder Schauspielerin, sie hat stets mit Leidenschaft und Herz agiert. "Ich liebe das Leben und es liebt mich schon ein bisschen zurück", beschreibt sie auf Instagram ihr langsam zurückkehrendes Vertrauen in die schönen Seiten des Lebens. Shivas kleine Beerdigung wird ein weiterer trauriger Schritt sein, doch Jeanette scheint entschlossen, auch diese Aufgabe mit viel Herz zu bewältigen.

Getty Images Jeanette Biedermann beim Bundesvision Song Contest 2015

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann mit ihrer Katze Shiva

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann im September 2024