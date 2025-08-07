Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus turteln auf Premiere

Elizabeth Hurley (60) und Billy Ray Cyrus (63) strahlten verliebt auf dem roten Teppich der Premiere von Elizabeths neuer Serie "The Inheritance" in London am 6. August. Arm in Arm posierten sie für die Kameras, wobei die Schauspielerin in einem figurbetonten roten Kleid mit Cut-Outs und goldenen High Heels glänzte. Billy Ray, der mit seinem All-Black-Look auffiel, hielt ihre Hand und ließ den Blick nicht von seiner Partnerin. Die Chemie zwischen den beiden war unübersehbar, als sie immer wieder zärtliche Blicke austauschten und die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich zogen.

Die Beziehung zwischen der britischen Schauspielerin und dem US-amerikanischen Country-Sänger begann nach Billy Rays Scheidung von Firerose im vergangenen Jahr. Obwohl die beiden sich schon 2022 am Set des Films "Christmas in Paradise" kennengelernt hatten, dauerte es bis zur schwierigen Zeit seiner Trennung, bis sie wieder in Kontakt traten, berichtet Us Weekly. Elizabeth schickte ihm damals eine aufmunternde Nachricht, die den Start ihrer Romanze markieren sollte. Die beiden teilen offenbar viele Gemeinsamkeiten, darunter die Liebe zur Natur, zu Filmen und natürlich zur Country-Musik. Zudem genießt Billy Ray aktuell seinen ersten Sommer in Großbritannien auf Elizabeths Anwesen in Herefordshire.

Die Schauspielerin scheint die Harmonie zwischen ihnen besonders zu schätzen, während Billy Ray betont, dass sie ihn aus schwierigen Phasen holte: "Wir haben einfach gelacht, und es war zu einer Zeit, als ich nicht viel lachte, und das fand ich zunächst total seltsam." Elizabeth lebt mit ihrem Sohn Damian auf ihrem großzügigen Anwesen, das zudem mit historischer Bedeutung und einem beeindruckenden Landschaftsbild punktet. Freunde der beiden berichten, dass die Chemie zwischen ihnen außergewöhnlich ist und ihre Energie gemeinsam so positiv und ansteckend wirkt. Trotz gelegentlicher kritischer Stimmen scheint das Paar seine Beziehung in vollen Zügen zu genießen und füreinander eine Quelle neuer Lebensfreude gefunden zu haben.

ActionPress Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley in London, August 2025

Instagram / billyraycyrus Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

ActionPress Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley auf der Premiere von "The Inheritance", August 2025

