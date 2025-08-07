Kelly Clarkson verschiebt Vegas-Shows wegen ihres Ex-Mannes

Kelly Clarkson (43) hat überraschend angekündigt, die verbleibenden Termine ihrer Las Vegas-Residency im August abzusagen. Wie die Sängerin über ihren Instagram-Account mitteilte, ist der Grund dafür die gesundheitliche Situation ihres Ex-Mannes Brandon Blackstock (48). Die beiden teilen sich die elterliche Fürsorge für ihre Kinder River Rose und Remington Alexander. Kelly erklärte, sie müsse in dieser schwierigen Zeit voll und ganz für ihre Familie da sein. "Ich bedanke mich für eure Gnade, Freundlichkeit und euer Verständnis", schrieb sie an ihre Fans, die Tickets für die Shows erworben hatten. Die verschobenen Konzerte sollen nun im Sommer 2026 nachgeholt werden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Kelly ihre Las-Vegas-Show unterbrechen musste. Zu Beginn ihrer Konzertreihe in der Party-Stadt hatte die dreifache Grammy-Gewinnerin bereits Termine verschoben, da sie ihre Stimme nach intensiven Proben schonen musste. Brandon Blackstock, mit dem Kelly von 2013 bis 2020 verheiratet war, leidet nun aber an einer bisher nicht näher genannten Erkrankung. Während Kelly bemüht ist, Details über seinen Zustand privat zu halten, betonte sie, dass es ihr wichtig sei, für ihre Kinder in dieser Situation präsent zu sein. Fans haben auf Social Media mit großem Verständnis und liebevollen Botschaften reagiert.

Die Beziehung von Kelly und Brandon war stets von öffentlichem Interesse begleitet, sowohl zu guten als auch zu schwierigen Zeiten. Nach sieben Jahren Ehe vollzogen die beiden 2022 ihre Scheidung, die von Streitigkeiten um Vermögen und Erziehungsfragen überschattet wurde. Trotz der Trennung scheinen die Kinder weiterhin eine verbindende Rolle zu spielen. Bei Kellys letztem Konzert vor der Absage wurden River und Remington dabei gesichtet, wie sie ausgelassen zwischen den Zuschauern tanzten und die Show ihrer Mutter genossen. Kelly betonte zuletzt, dass Familie für sie die oberste Priorität habe, eine Aussage, die sie nun mit ihrem Handeln untermauert.

IMAGO / TheNews2 Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson bei den Grammy Awards 2018

Getty Images Kelly Clarkson bei der Rock & Roll Hall Of Fame-Aufnahmezeremonie 2024 in Cleveland