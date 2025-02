Hilaria traf Alec Baldwin in einer schwierigen Lebensphase

Vor 14 Jahren begann die Liebesgeschichte von Alec Baldwin (66) und Hilaria Baldwin (41) in einem New Yorker Restaurant. Der Schauspieler, damals noch durch eine gescheiterte Ehe mit Kollegin Kim Basinger (71) und eine turbulente Beziehung vorbelastet, war anfangs skeptisch, sich erneut zu binden. "Ich war verheiratet und habe mich scheiden lassen. Ich war eine ganze Weile mit einer anderen Frau zusammen, immer mal wieder. Ich sagte mir: 'Ich will keine Freundin haben. Ich will nicht'", gestand Alec in einem Interview mit dem Magazin People. Doch Hilaria belehrte ihn eines Besseren und eroberte sein Herz im Sturm. "Ich habe mich unsterblich in sie verliebt", fügte Alec hinzu.

Heute sind sie stolze Eltern von sieben Kindern und meistern gemeinsam einen turbulenten Alltag. Trotzdem schaffen sie es, ihre Ehe bewusst zu pflegen. "Wir finden immer Zeit für ein Abendessen. Es gibt uns die Möglichkeit, uns wieder zu verbinden, manchmal einfach in Stille zu sitzen. Es geht einfach darum zu sagen: 'Okay, wir sind hier'", erklärte Hilaria. Die beiden haben seit ihrer Begegnung viele Höhen und Tiefen erlebt. Besonders die letzten Jahre haben sie immer wieder auf die Probe gestellt. Neben den Herausforderungen eines großfamilientauglichen Zeitmanagements belastete speziell Alec ein tragischer Unfall am Set seines Films "Rust", bei dem versehentlich eine Kameraassistentin tödlich verletzt wurde.

Ihr neues TV-Projekt, die Reality-Serie "The Baldwins", verspricht, sich genau mit diesen Momenten – humorvollen Familienszenen und emotionalen Hürden – zu beschäftigen und einen Einblick in ihr Leben zu bieten. Alec, der mit seiner Frau die Kinder Carmen (11), Rafael (9), Leonardo (8), Romeo (6), Eduardo und Marilu (4) und Ilaria (2) hat, habe ihr von Anfang an klargemacht, dass ihm die Verbindung auf Paar-Ebene wichtig sei. Die beiden setzen dabei auf kleine, aber bedeutende Rituale wie gemeinsame Abendessen, die ihnen helfen, als Paar verbunden zu bleiben. Trotz des Trubels um die Großfamilie bleibt ihnen ihr Humor – und vor allem ihre Liebe – stets erhalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin und seine Frau Hilaria im Gerichtsprozess

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern bei einer Premiere in New York City

Anzeige Anzeige