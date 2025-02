Katie Thurston gibt ein Update zu ihrer Brustkrebsdiagnose

Katie Thurston, bekannt aus der US-Datingshow "The Bachelorette", hat ihre Fans auf Instagram über den aktuellen Stand ihrer Brustkrebsdiagnose informiert. Am 15. Februar gab sie die schockierende Diagnose öffentlich bekannt und bekam seitdem viel Unterstützung. Nun teilte sie weitere Details: Sie plant, vorübergehend nach Los Angeles zurückzukehren, während sie gleichzeitig nach einer Wohnung in New York sucht – idealerweise in der Nähe des renommierten Memorial Sloan Kettering Cancer Center. "Wichtige Termine stehen diese Woche an. Ich halte euch auf dem Laufenden", schrieb Katie in ihrer Nachricht.

Katie gab zudem Einblicke in die Herausforderungen, die mit ihrer Diagnose einhergehen. Neben der Organisation ihres Umzugs und wichtigen medizinischen Terminen, etwa für Biopsien und Chemotherapievorbereitungen, denkt sie auch über ihre zukünftige Fruchtbarkeit nach. Besonders dankbar zeigte sie sich dabei für die Unterstützung der Menschen um sie herum. Auf Instagram erklärte sie: "Öffentlich über meinen Kampf zu sprechen, war hilfreicher, als ich je erwartet hätte. Danke an die Armee, die hinter mir steht." Ihr Verlobter, der Comedian Jeff Arcuri, ist ebenfalls eine wichtige Stütze in dieser schwierigen Zeit.

Katie war 2021 als Bachelorette einem breiten Publikum bekannt geworden, nachdem sie ein Jahr zuvor in der Staffel von "The Bachelor" auf sich aufmerksam gemacht hatte. Ihr Liebesleben erfuhr nach der Show einige Wendungen: Die Verlobung mit Blake Moynes aus der Sendung scheiterte, bevor sie schließlich mit Jeff ihr Glück fand. Freunde beschreiben Katie als außergewöhnlich großzügigen und liebevollen Menschen – wie auch Jess Ambrose, eine enge Freundin, die sie kürzlich als "stärkste und zugleich freundlichste Person" bezeichnete. Die ehemalige Bankmarketing-Managerin hofft nun, durch das Teilen ihrer Geschichte anderen Kraft zu geben – ebenso wie ihr die Erfahrungen anderer Betroffener Mut gemacht haben.

Instagram / thekatiethurston Jeff Arcuri und Katie Thurston, Dezember 2024

Instagram / johnalexhersey John Hersey und Katie Thurston im Januar 2022

