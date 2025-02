Ex-US-Bachelorette Katie Thurston ist an Brustkrebs erkrankt

Katie Thurston hat öffentlich gemacht, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Die ehemalige US-Bachelorette offenbarte die Diagnose in einem emotionalen Beitrag auf Instagram, wo sie ihre Fans wissen ließ, dass sie bereit ist, den Kampf gegen die Krankheit aufzunehmen. Während andere am Valentinstag romantische Momente teilten, musste Katie diesen Tag anders verbringen. "Ich habe den Tag damit verbracht, einen Ort zum Leben zu koordinieren, da ich zurück nach Los Angeles reisen muss, um weitere Tests und Behandlungen durchzuführen", schrieb sie. Unterstützung findet sie vor allem bei ihrem Verlobten, dem Comedian Jeff Arcuri, der sie mit "selbstloser Liebe" durch diese Zeit begleitet. "Die selbstlose Liebe, mit der du mich überhäufst, übersteigt alles, was ich mir vorstellen konnte, dass ich damit gesegnet sein würde. Ich liebe dich", lauten ihre bewegenden Zeilen.

In ihrem Beitrag schilderte Katie die emotionale Achterbahnfahrt der letzten zwei Wochen seit der Diagnose. "Ich habe Verzweiflung, Wut, Traurigkeit, Verleugnung und schließlich Stärke empfunden", erklärte sie. Bereits jetzt hat sie begonnen, ihre Behandlung zu planen. Diese beinhaltet neben der Chemotherapie auch weitere Schritte wie eine Biopsie, die Berücksichtigung ihrer Fruchtbarkeit sowie eine mentale Begleitung durch den Prozess. Besonders inspirierend findet sie die Geschichten anderer Frauen, die ähnliche Kämpfe durchgestanden haben. Deshalb hat sie sich vorgenommen, ihre eigene Geschichte zu teilen, um anderen Betroffenen Zuversicht zu geben: "Ich möchte für andere das sein, was diese Geschichten für mich waren."

Katie wurde einem breiteren Publikum erstmals bekannt, als sie 2021 an der US-Datingshow "The Bachelor" auftrat und später selbst als Bachelorette nach der Liebe suchte. Erst im September machte sie ihre Verlobung zu dem Comedian Jeff publik. Die beiden planten ursprünglich im Frühjahr dieses Jahr in New York zusammenzuziehen.

Instagram / thekatiethurston Jeff Arcuri und Katie Thurston, Dezember 2024

Instagram / thekatiethurston Comedian Jeff Arcuri und Katie Thurston, US-Bachelorette-Bekanntheit

