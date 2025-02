OnlyFans-Star Lily Phillips erwartet ihren ersten Nachwuchs

Lily Phillips (23) sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen: Im Dezember schlief sie laut eigenen Angaben innerhalb von 24 Stunden mit über 100 Männern. Damit ist sie zwar nicht die Rekordhalterin, sorgte aber dennoch für ganz schön Trubel. Nun meldet sie sich mit ganz unerwarteten Neuigkeiten zurück: Die OnlyFans-Creatorin ist schwanger! Mit einem Bild auf Instagram bestätigt sie die frohe Kunde. Der Schnappschuss zeigt die Blondine in einem bequemen Trainingsanzug. Liebevoll legt sie ihre Hände um den schon recht runden Babybauch.

Viele Infos zu dem Sprössling gibt sie nicht preis, sie schreibt nur: "Das Geheimnis ist gelüftet. Baby Phillips 2025." Dazu setzt sie ein rosafarbenes und ein blaues Herz-Emoji. In den Kommentaren fragen sich die Fans der Influencerin vor allem eins: Wer ist der Vater? Viele User glauben ihr außerdem nicht, dass die Schwangerschaft echt ist. Dabei hat Lily schon früher über ihren Wunsch, eventuell Mutter zu werden, gesprochen. Im Podcast "The Shizzio Show" stellte sie klar, das sie ihren Lebensstil zwar nicht für ungeborene Sprösslinge aufgeben oder verändern will, doch sie wird alles dafür tun, ihre Kids vor den bösen Kommentaren im Netz zu schützen.

Nachdem sie im Dezember 2024 an einem Tag mit 101 Männern geschlafen hatte, wollte sie diese Zahl eigentlich noch steigern. Ihr Plan war damals, sich im Februar dieses Jahres mit über 1.000 Herren ein Bett zu teilen. Doch vor wenigen Tagen gab ein Insider gegenüber OK! bekannt, dass sie diesen Plan vorerst auf Eis gelegt hätte. Grund dafür war damals, dass sie zurzeit in Amerika verweilt, wo es Gesetze gibt, die dieses Vorhaben nur schwer möglich machen.

Lily Phillips, Erotikmodel

Lily Phillips, Oktober 2024

