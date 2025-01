Nach Sexmarathon: So will Lily Phillips ihre Kinder erziehen

Lily Phillips (23), Social-Media-Star aus Großbritannien, sorgte erneut für kontroverse Diskussionen. Im Oktober 2024 hatte die junge Frau innerhalb von 14 Stunden Sex mit 101 Männern – ein Vorhaben, das von einer YouTube-Dokumentation begleitet wurde und ihr massive Kritik einbrachte. Neben Hasskommentaren wie "Lily sollte niemals Kinder haben" oder "Lily sollte sterilisiert werden, jemand wie sie darf niemals Kinder in die Welt setzen" sieht sich die Britin seither mit wiederholten Anfeindungen konfrontiert. Im Podcast "The Shizzio Show" sprach sie nun über die Zukunft und ihren Wunsch, später Kinder zu haben. "Ich werde mein Leben nicht für Kinder ändern, die noch nicht geboren wurden", erklärte Lily. Trotzdem betonte sie, alles tun zu wollen, um ihren Nachwuchs vor Mobbing zu schützen.

Das OnlyFans-Model plant, im Februar mit 1.000 Männern an einem Tag intim zu werden. Für die weitere Zukunft hat sie konkrete Vorstellungen, wie sie als Mutter agieren werde. So möchte Lily beispielsweise Nannys für die Betreuung einstellen und ihre Kinder möglichst aus der Öffentlichkeit heraushalten: "Ich werde sie nicht direkt von der Schule abholen müssen." Auch die sozialen Medien seien für sie tabu, wenn es um ihre zukünftigen Kinder gehe. Außerdem wolle sie großen Wert auf die Familie legen. Ihr Ziel, früh in Rente zu gehen, begründet sie mit dem Wunsch, später viel Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können – etwas, das sie selbst in ihrer Kindheit vermisst habe. Die gesellschaftlichen Vorurteile gegenüber ihrer Branche sieht sie dennoch kritisch. Ihre Hoffnung ist "eine Zukunft, in der alle offen sind und man nicht aufgrund von Pornografie gemobbt wird".

Zwischenmenschliche Aspekte spielen eine große Rolle bei den Überlegungen der 23-Jährigen, die trotz der verhaltenen Reaktion ihrer Eltern bereits den nächsten Sex-Weltrekord-Versuch plant. So würde sie ihren Nachwuchs sogar unterstützen, sollte eines ihrer Kinder sich für einen Weg in die Sexbranche entscheiden – allerdings unter klaren Bedingungen. "Ich würde sie über die negativen Seiten aufklären", betonte Lily und verwies auf den Hass, den Sexarbeiterinnen häufig erfahren. Während Lily selbst Wert auf finanzielle Unabhängigkeit legt, verfolgt sie damit ein Ziel, das eng mit ihrer eigenen Vergangenheit verknüpft ist: ein stabilerer Alltag für kommende Generationen. "Zeit ist das Wertvollste, was man haben kann", stellte sie im Podcast klar.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Oktober 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips im Juni 2024

