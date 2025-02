Sex mit 1.000 Männern: Lily Phillips legt ihren Plan auf Eis

Lily Phillips (23) hat ihren Plan, an einem Tag mit 1.000 Männern zu schlafen, vorerst auf Eis gelegt. Nach Angaben eines Vertrauten hat das OnlyFans-Model beschlossen, sich eine Pause von ihrer Arbeit zu gönnen – nachdem ihre Konkurrentin Bonnie Blue kürzlich diesen Rekord bereits für sich beansprucht haben soll. Lily befindet sich derzeit in den USA und wird erst nächsten Monat zurück nach Großbritannien kehren. "Es gibt dort Gesetze, die einschränken, was sie machen kann. Sie hat momentan nur Meetings und andere Dinge", erklärte die anonyme Quelle gegenüber OK!.

Bonnie Blue (25) behauptet, am 11. Januar innerhalb von zwölf Stunden mit 1.057 Männern geschlafen und damit die angestrebte Leistung von Lily sogar überboten zu haben. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Dokumentation der Veranstaltung unklar sei, da Bonnie aufgrund der Richtlinien der Plattform OnlyFans keine Beweise veröffentlichen könne. Die 25-Jährige zeigte sich dennoch stolz auf ihren Rekord und betonte in dem Podcast "Getting There": "Ich bin so stolz auf das, was ich erreicht habe und was ich erreichen werde."

Ebenso wie Bonnie erregte Lily in den vergangenen Wochen mit einem bizarren Sexmarathon Aufsehen: Am 19. Oktober hatte sie in einem Airbnb in London mit 101 Männern Geschlechtsverkehr. Dabei ließ sich die Content-Creatorin von dem YouTuber Josh Pieters begleiten. Nach dem kontroversen Stunt zeigte sie sich sichtlich erschöpft und gestand: "Es war hart." Manchmal sei sie sogar "dissoziiert". Trotz der anscheinend belastenden Erfahrung hielt sie bislang an dem Plan fest, mit 1.000 Männern schlafen zu wollen.

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Februar 2025

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Januar 2025

