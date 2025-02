Baby-News bei Lola Weippert: Sie ist erstmals Tante geworden

Lola Weippert (28) hat einen niedlichen Grund zur Freude: Sie ist nun stolze Tante! Ihre Schwester Charlotte hat ein kleines, gesundes Mädchen auf die Welt gebracht. Die erfreuliche Neuigkeit teilt Lola jetzt höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Kanal. Die Moderatorin postet einen Clip, in dem sie die Hand ihrer Nichte hält und schwärmt: "Der wichtigste Mensch in meinem Leben, meine geliebte und unendlich geehrte Schwester Lotti, hat ihr Wunder auf die Welt gebracht und die Kleine ist atemberaubend. Das Glück ist kaum zu beschreiben, geschweige denn die Emotionen, die damit einhergehen."

Im Laufe des Textes hebt Lola vor allem die Stärke ihrer geliebten Schwester hervor und betont: "Ich platze vor Stolz, vor Glück, vor bedingungsloser Liebe und ziehe meinen imaginären Hut vor dir. Du wirst zweifellos die beste Mama [...]." Auch ihre zahlreichen Fans gratulieren der sichtlich gerührten TV-Persönlichkeit in dem Kommentarbereich unter dem Post. Ein User lobt Lola ausdrücklich für ihren bewegenden Text: "Was für eine tolle Liebeserklärung an deine Schwester. So müssen wir Frauen miteinander sein. Alles Liebe für Lotti und das Zwerglein."

Es ist nicht das erste Mal, dass die 28-Jährige ihre Follower ganz transparent an ihrem Privatleben teilhaben lässt. Lola zeigte sich zuletzt beim N-JOY-Podcast "Deutschland3000 – 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" von ihrer ganz persönlichen Seite. Mit einer Mischung aus Humor und Nachdenklichkeit sprach die Temptation Island-Moderatorin unter anderem über ihre Zukunftsträume sowie mentale Gesundheit. Dabei setzte sie ein starkes Statement: "Wir sollten alle zur Therapie gehen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Wenn wir lernen, uns selbst zu lieben, können wir andere lieben."

Instagram / lolaweippert Lola Weippert und ihre Nichte, Februar 2025

Getty Images Lola Weippert, September 2024

