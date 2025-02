Herzogin Meghans Insta-Profil knackt zwei Millionen Follower

Herzogin Meghan (43) hat mit ihrem persönlichen Instagram-Profil "@meghan" einen beachtlichen Erfolg erzielt. Am 20. Februar zählte ihr Profil bereits zwei Millionen Follower [Stand: 20. Februar 2025, 16:30 Uhr] – und das nur sieben Wochen nach dem Launch am 1. Januar. Meghan feierte ihr Instagram-Debüt mit einem Video, das sie barfuß am Strand zeigt, wie sie "2025" in den Sand schreibt. Gefilmt hat die Szene Ehemann Prinz Harry (40). Seitdem begeistert die Schauspielerin ihre Fans auf der Plattform mit einer Mischung aus persönlichen Updates und geschäftlichen Nachrichten.

Den jüngsten Popularitätsschub erhielt Meghans Profil, als sie am 18. Februar in einem Selfie-Video aus einem sonnigen Garten heraus die Umbenennung ihrer Lifestyle-Marke bekannt gab. Die Marke, die ursprünglich "American Riviera Orchard" hieß, tritt jetzt unter dem Namen "As Ever" auf. Neben der Erklärung zu diesem Schritt machte Meghan auch andere spannende Ankündigungen: So wird ihre Netflix-Serie "With Love, Meghan" am 4. März Premiere feiern und die Produkte ihrer Marke sollen 2025 erscheinen. "Die Katze ist aus dem Sack! Ich bin so aufgeregt, das endlich mit euch zu teilen", schwärmt Meghan in dem Clip, in dem auch Harry einen kurzen Auftritt hat.

Ob privat oder geschäftlich – Meghan kehrt mit diesem Schritt zu ihren Wurzeln zurück. Sie beschrieb "As Ever" als eine Erweiterung ihrer einstigen Lifestyle-Website "The Tig", die sie zwischen 2014 und 2017 betrieb. Damals teilte Meghan ihre Leidenschaft für Kochen, Gartenarbeit und DIY-Projekte mit ihren Fans. "Jam ist meine Leidenschaft", witzelt die Herzogin in ihrem letzten Video und deutet an, dass handgemachte Marmeladen nur der Anfang ihres neuen Projekts seien. Außerdem sagt sie: "Ich konnte diese Dinge lange nicht auf die gleiche Weise mit euch teilen, aber jetzt ist es endlich soweit." Auf der Website der Marke gibt es einen Einblick in Meghans Familienleben: Mit Töchterchen Lilibet (3) an ihrer Seite zeigt sich die zweifache Mutter in einem verträumten Schnappschuss.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

Anzeige Anzeige

https://asever.com/ Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

Anzeige Anzeige