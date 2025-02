Herzogin Meghan wirbt mit Tochter Lilibet für ihre Marke

Herzogin Meghan (43) hat die Umbenennung ihrer Lifestyle-Marke von "American Riviera Orchard" in "As Ever" bekanntgegeben und dabei eine seltene Aufnahme mit ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (3) geteilt. Das Foto, das auf der neuen Webseite der Marke zu sehen ist, zeigt Meghan und die dreijährige Lilibet beide barfuß und Hand in Hand auf einem grünen Feld, während im Hintergrund die sanfte Kulisse des Pazifischen Ozeans erstrahlt. Die Herzogin äußerte sich zur Namensänderung auf Instagram, wo sie seit Januar wieder aktiv ist, und erklärte ihren Followern die Bedeutung des Rebrandings: "As Ever bedeutet im Wesentlichen, wie es immer war."

Meghan änderte nicht nur den Namen ihrer Lifestyle-Marke: Auch ihr Logo passte die zweifache Mama zu einer Palme und zwei Kolibris an. Mit der Marke möchte die US-Amerikanerin unter anderem Produkte wie Geschirr, Kochbücher und Marmelade anbieten und vertreiben. Seit Jahren ist Meghan nach eigenen Angaben eine leidenschaftliche Köchin, Bastlerin und beschäftige sich gerne mit Gartenarbeit.

Ob das Rebranding ihrer Marke Meghan neuen Aufschwung in Hollywood geben wird? Laut des Royal-Experten Tom Quinn fühlen sich die 43-Jährige und ihr Ehemann Harry bei der hiesigen A-Prominenz nicht genug wertgeschätzt. "Sie hassen die Idee, dass man sie hier nicht als A-Promis wahrnimmt", meinte der Autor in einem Gespräch mit The Sun.

https://asever.com/ Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

