Kanye West und Bianca wollen Fashion-Film veröffentlichen

Kanye West (47) und seine Frau Bianca Censori (30) sollen an einem gemeinsamen Filmprojekt arbeiten. Laut einem Insider handelt es sich um einen Fashion-Film, der Biancas freizügigen Stil sowie Kanyes Vision von Mode in den Mittelpunkt stellen soll. "Es ist dieser Blick auf seine [Kanyes] Vision von ihr – wenn wir sie durch seine Augen sehen würden. Die Ruhe und das Chaos. Der Blickwinkel ist auf Bianca ausgerichtet", plauderte ein Insider gegenüber The Post erste Details über den Film aus. Geplant sei eine Veröffentlichung im November, pünktlich zum zweiten Hochzeitstag des Paares. Szenen wurden bereits an verschiedenen Orten wie Japan, Italien und Spanien gedreht. Die Quelle erklärte gegenüber dem Magazin, dass Kanye trotz Gerüchten über Beziehungsprobleme weiterhin plant, den Film herauszubringen.

Denn nicht alles scheint derzeit harmonisch zwischen den beiden: Gerüchte über eine mögliche Trennung und Biancas vermeintliche Belastung durch Kanyes kontroverse Auftritte sorgten zuletzt für Schlagzeilen. Trotzdem arbeiten die beiden offenbar weiterhin intensiv an gemeinsamen Projekten, und eine Quelle, die dem Musiker nahestehen soll, behauptete gegenüber The Post: "Sie ist traumatisiert von dem, was gerade passiert ist, wie alle. Ich denke, alles wird wieder normal werden. Sie haben so viele Pläne zusammen, das Haus, die Filme. Ich bin sicher, alles wird wieder gut [zwischen ihnen]." Auch Bianca habe zudem große Zukunftspläne: "Sie möchte eine Ausstellung ihrer Werke machen. Sie genießt diese Position, in der sie umsorgt wird. Sie möchte ihre Karriere fortsetzen. Sie wird nicht nur eine Ehefrau sein. [Kanye] unterstützt das, er hilft ihr."

Mitte Februar sorgten Gerüchte um das Paar erneut für einen Paukenschlag: Damals bestätigte ein Insider gegenüber Daily Mail, dass sich die beiden getrennt haben sollen. Die Quelle betonte außerdem, dass alle Details bereits geklärt sein sollen – somit sollte der Scheidungsantrag kurz darauf eingereicht werden. Zudem hieß es, dass die beiden sich bereits auf eine Abfindungssumme von fünf Millionen Dollar geeinigt haben, die Bianca nach der Scheidung erhalten sollte. Ein Sprecher des Skandalrappers dementierte die Trennung jedoch kurz darauf: "Ye und Bianca sind in Los Angeles und wollen den Valentinstag gemeinsam genießen. Ankündigungen über ihr Privatleben werden direkt von ihnen kommen, nicht durch unbestätigte Gerüchte in der Boulevardpresse." Dennoch reißen die Spekulationen um eine Liebeskrise nicht ab.

Getty Images Kanye West, Rapper

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

