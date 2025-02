Nach langer Pause: Sarah Connor veröffentlicht neues Album

Sarah Connor (44) hat sich nach längerer musikalischer Pause mit ihrer neuen Single "Heut' ist alles gut" zurückgemeldet. Der Song ist der erste Vorgeschmack auf ihr neues, noch dieses Jahr geplantes Album, wie Universal Music berichtet. Passend dazu präsentierte die Sängerin das offizielle Musikvideo auf YouTube, das im sonnigen Südfrankreich gedreht wurde. In "Heut' ist alles gut" thematisiert Sarah, wie sie mit den Herausforderungen des modernen Lebens umgeht. "Manchmal bin ich überwältigt, überfordert von der Welt", erklärt sie gegenüber ihren Fans und beschreibt, wie es helfe, sich auf das Nahe und Wichtige zu besinnen: "Wir sind zusammen, wir haben uns, heut‘ ist erstmal alles gut."

Die Veröffentlichung markiert Sarahs Rückkehr nach einer längeren musikalischen Pause. Mit ihrem ersten deutschsprachigen Album "Muttersprache" gelang ihr 2015 ein bahnbrechender Erfolg. Im Jahr 2019 veröffentlichte sie dann ihr zweites Werk "Herz Kraft Werke", das in Deutschland zwei Jahre lang das meistverkaufte Pop-Album war. "Heut' ist alles gut" führt diese Erfolgsgeschichte nun fort und weckt bei ihren Fans große Erwartungen an das kommende Album. Für die Künstlerin, die seit ihrem Wechsel zur deutschen Sprache musikalisch wie persönlich neue Wege geht, scheint diese Phase ein weiterer Schritt in ihrer beeindruckenden Karriere zu sein.

Privat ist Sarah vor allem als Familienmensch bekannt. Mit ihrer offenen und herzlichen Art gibt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihren vier Kindern und ihrem Mann Florian Fischer (50). Nach eigener Aussage schöpfe sie ihre Kraft aus diesen familiären Verbindungen, die auch ihre deutschsprachigen Werke stark prägen. Die neue Single scheint somit nicht nur ein musikalischer Neubeginn, sondern auch ein Spiegel ihrer persönlichen Werte und Inspirationen zu sein. Fans dürfen gespannt sein, was sie in ihrem kommenden Album alles erwartet.

Getty Images Sarah Connor, Sängerin

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Florian Fischer im März 2024

