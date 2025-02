Tom Brady schenkt Sohn Ben Uhr nach Baby-News von Ex Gisele

Am Morgen des Super Bowl LIX hatte Benjamin Brady (15), der Sohn von Tom Brady (47) und Gisele Bündchen (44), allen Grund zur Freude. Während Tom sich auf seine erste Super-Bowl-Übertragung in der Kommentatorenkabine vorbereitete, überraschte er seinen Sohn mit einem besonderen Geschenk. "Benny, mach die Augen zu und streck dein Handgelenk aus", sagte der ehemalige NFL-Star in einem Video, das später auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde. Benjamin staunte nicht schlecht, als er die Augen öffnete und eine massive silberne Uhr entdeckte. "Whoaaaaaa", rief er begeistert, während er das funkelnde Schmuckstück bewunderte.

In der gleichen Aufnahme war auch ein Moment mit Tom Bradys älterem Sohn Jack zu sehen, den er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Bridget Moynahan (53) hat. Jack, der in New York geblieben war, meldete sich per Facetime zu Wort und erklärte, dass es ihm "ein bisschen zu kalt" gewesen sei, um nach New Orleans zu reisen. Neben Benjamin und Jack hat Tom auch noch seine Tochter Vivian, die ebenfalls aus seiner Ehe mit Gisele Bündchen stammt. Auffällig dabei war, dass Tom seinem Sohn das Schmuckstück nur ein paar Tage nach Giseles Babynews überreichte. Diese brachte am 5. Februar ihr erstes Kind mit ihrem neuen Partner Joaquim Valente (35) zur Welt.

Dass Tom jedoch ein Faible für Uhren hat, ist allerdings längst kein Geheimnis mehr. Der ehemalige Quarterback ist als leidenschaftlicher Sammler bekannt und versteigerte Ende letzten Jahres einige Stücke seiner exklusiven Sammlung bei Sotheby’s. Neben seiner Sammlung begeistert sich der stolze Vater auch immer wieder für seine Kinder. Zu Benjamins Geburtstag im Dezember machte Tom dies in einem Instagram-Post deutlich: "Du bist ein Schüler, Künstler, Sportler und Musiker, aber vor allem der beste Bruder und Sohn, den man sich wünschen kann." Das teure Geschenk für seinen Sohn spiegelt also vermutlich nur seinen Stolz und seine Großzügigkeit wider, die fester Teil seines Lebens abseits des Footballs sind.

Getty Images Gisele Bündchen, Dezember 2023

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder Benjamin Brady und Vivian Lake Brady, 2024

