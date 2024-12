Tom Brady gratuliert seinem Sohn Benjamin zum 15. Geburtstag

Ein ganz besonderer Tag: Tom Bradys (47) Sohn Benjamin ist 15 geworden! Das feierte der ehemalige NFL-Star mit einer Reihe von Instagram-Fotos, die den Teenager im Laufe der Jahre zeigen. Dabei wird der Sportler ganz emotional. "Alles Gute zum Geburtstag, Benny!", schrieb er und fügte hinzu: "Ich bin so stolz auf den jungen Mann, der du bist. Du bist ein Student, Künstler, Sportler, Musiker und Mannschaftskamerad. Aber vor allem bist du der beste Bruder und Sohn, den man sich wünschen kann."

In seinem liebevollen Text gab der ehemalige Quarterback Einblicke in Benjamins Persönlichkeit. Er beschrieb seinen Sohn als sowohl kreativen als auch sportlichen jungen Mann, der mit seinem Humor und seinem Engagement inspiriert. "Danke, dass du uns immer zum Lachen bringst, auch wenn du es nicht tun solltest! Ich kann es kaum erwarten, all die großartigen Dinge zu sehen, die du noch erreichen wirst", schwärmte der 47-Jährige und betonte abschließend: "Papa liebt dich so sehr!"

Die Geburtstagsgrüße des Ex-Quarterbacks an Benjamin zeigten deutlich, wie wichtig ihm seine Kinder sind. Obwohl er als NFL-Analyst bei Fox eine neue berufliche Heimat gefunden hat, betonte Tom in einem Gespräch mit E! News kürzlich, dass seine Kinder immer Vorrang haben. Ben stammt aus der Ehe mit Gisele Bündchen (44), mit der er noch die zwölf Jahre alte Vivian Lake (12) hat. In einer vorherigen Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (53) bekam Tom seinen ältesten Sohn John "Jack" Edward Thomas.

Instagram / tombrady Benjamin, Tom und Jack Brady

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder Benjamin Brady und Vivian Lake Brady, 2024

