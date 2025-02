Trotz Message: Fans spotten über Daniel Aminatis neuen Song

Patrice Aminati leidet an einer schweren Form von Hautkrebs. Seit 2023 bestimmt diese Erkrankung ihren Alltag und den von ihrem Ehemann Daniel Aminati (51). Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Moderator den Song "Steh auf", in dem er das Thema verarbeitet, doch nicht alle Hörer sind begeistert. "Bitte verschone uns, es ist momentan alles schon schwer genug", schreibt ein User unter einem Clip des Lieds auf TikTok. Ein anderer Kommentar witzelt in Anlehnung an einen Internettrend: "Wir hören zu und urteilen nicht." Einige Fans feiern den gefühlvollen Track allerdings. "Es muss nicht jeden Musikgeschmack treffen, [...] aber du hast eine tolle Stimme und der Text ist wirklich wundervoll. Ich mag es", findet ein User.

Für Daniel ist die Musik wie eine Therapie. In einem Video auf Instagram erklärte er kurz vor dem Release der Single: "In den letzten zwei Jahren hatten meine Frau und ich sehr herausfordernde und turbulente Zeiten. [...] Ich habe ein Ventil gebraucht und das Ventil war Musik machen." "Steh auf" soll alle Hörer dazu ermutigen, nicht aufzugeben und an sich selbst zu glauben.

Daniel und Patrice machten die Krebserkrankung im April 2023 öffentlich. "Eine Routineuntersuchung meiner Frau Patrice ergab die Diagnose: Bösartiger (schwarzer) Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat", teilte der Aachener seinen Followern damals im Netz mit. Inzwischen ist die Psychologin zwar metastasenfrei, allerdings wird sie vermutlich ihr ganzes Leben lang Tabletten nehmen müssen, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten.

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati, Januar 2025

Instagram / danielaminati Daniel, Patrice und Charly Aminati im Januar 2025

