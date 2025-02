Daniel Aminati verarbeitet Patrice' Krebserkrankung in Musik

Am Valentinstag veröffentlicht Daniel Aminati (51) einen Song namens "Steh auf". Auf Instagram gibt der Moderator nun einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Liedes. "In den letzten zwei Jahren hatten meine Frau und ich sehr herausfordernde und turbulente Zeiten. [...] Ich habe ein Ventil gebraucht und das Ventil war Musik machen, unter anderem auch mit meiner Frau", erklärt er seinen Fans. Seine Ehefrau Patrice Aminati kämpft seit fast zwei Jahren gegen eine Krebserkrankung. Beim Musizieren sei ihnen eine Sache noch einmal besonders klar geworden. "Es ist wichtig, immer weiterzugehen, dranzubleiben. [...] Das ist eine ganz wichtige Botschaft."

2023 gab Patrice bekannt, dass sie an einem schweren Hautkrebs leidet. Seitdem musste sich die Blondine vielen Untersuchungen und Behandlungen unterziehen. Gerade das vergangene Jahr war gefüllt mit Rückschlägen und Herausforderungen. Im Januar nutzte sie einen kurzen Trip, um diese Zeit zu reflektieren. "Das war ein schöner, erholsamer Urlaub und für mich einer der wichtigsten Urlaube, die ich erleben durfte, denn das Jahr 2024 war im Umkehrschluss einer der herausforderndsten Abschnitte", offenbarte sie ihren Followern im Netz.

Im vergangenen Sommer konnte das Paar immerhin eine positive Nachricht verkünden. Im August schrieb Daniel auf Social Media: "Am Montag, den 12. Februar, ging ihre zweite Krebstherapie los – dieses Mal die Immuntherapie per Infusionen. Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen!" Trotz dieses Erfolges wird die junge Mutter vermutlich ihr Leben lang Tabletten nehmen müssen.

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Frau Patrice und ihrer Tochter

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati in Dubai

