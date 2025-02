Warnung: "Make Love, Fake Love"-Karina zweifelt an Maurice

In der neuesten Folge von Make Love, Fake Love tut Karina Wagner (28) ihr Bestes, um die vergebenen Männer zu entlarven. Ein Teilnehmer kommt ihr dabei besonders verdächtig vor: Maurice. In einem Vieraugengespräch mit dem Kandidaten macht die Influencerin ihren Zweifeln Luft. Maurice reagiert darauf abweisend und möchte nichts davon wissen. Stattdessen geht er auf Angriff und bittet seine Angebetete darum, ihm den Love Key zu geben, damit sie ungestört eine Nacht zu zweit verbringen können. "Ich glaube, er ist nervös, und zwar aus gutem Grund", analysiert die Beauty sein Verhalten im Einzelinterview.

Karina könnte sich auch vorstellen, dass sowohl Cansin als auch Kevin insgeheim Freundinnen haben. Als sie Cansin zur Rede stellt, versucht er, sie zu beschwichtigen: "Ich glaube nicht, dass ich den Anschein mache, dass ich vergeben bin. Mach dir mal keinen Kopf." Nach diesem Gespräch versucht die Lüneburgerin, die Wahrheit aus Kevin herauszukitzeln, doch zum Schluss ist sie noch verwirrter als vorher.

Bislang lag Karina mit ihren Vermutungen meist richtig. Von den sechs Männern, die sie in den ersten acht Folgen aus der Villa verbannt hat, waren fünf vergeben. Auch bei Maurice täuscht sie ihr Bauchgefühl nicht: In der Partnervilla verfolgt die Freundin des Casanovas das Geschehen mit wachsendem Unbehagen. Als Maurice und die Prominent getrennt-Bekanntheit in einer vergangenen Folge rumknutschten, beschwerte sie sich: "Das ekelt einen schon irgendwie an. Also egal, welche Frau da jetzt sitzen würde."

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL Cansin und Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

RTL Die "Make Love, Fake Love"-Kandidaten 2025

