Beziehungsstatus von "Make Love, Fake Love"-Maurice enthüllt

In Folge vier von Make Love, Fake Love wird es spicy. Die Mädels in der Partnervilla bekommen die Bilder des vergangenen Tages zu sehen. Diese sind nicht für alle schön – vor allem für Smilla gibt es einiges zu schlucken. Dass Maurice so schnell mit Single-Lady Karina Wagner (28) herumknutscht, geht ihr sichtlich gegen den Strich. Auf Nachfrage der anderen Mädels bestätigt die Brünette: Maurice ist ihr Freund. "Wenn man das so sieht, tut es doch schon ein bisschen mehr weh. Dann sitzt der Schock tief, man kann halt die Gefühle nicht ausschalten. Man kann halt nicht sagen: 'Ok, das ist fürs Spiel und das tut mir nicht weh', weil tut es halt doch", teilt sie ihre Gefühlswelt mit ihren Leidensgenossinnen.

Smilla scheint sich dieses Experiment deutlich leichter vorgestellt zu haben. Blindes Vertrauen dem Partner gegenüber hört sich wohl anders an: "Ich mache mir da meine Gedanken, weil wir sind noch nicht so lange drin. Es ist schon ein Kuss gefallen. Wo kann das noch hinführen und ob es dann noch möglich ist, dass er innerhalb unserer Grenzen bleibt, ohne sich verdächtig zu machen." Als hätte Smilla es geahnt, bleibt es auch nicht bei dem einen Kuss zwischen Karina und Maurice. Später in der Folge nimmt die 28-Jährige ihren vermeintlichen Single-Mann mit aufs Daybed – auch diese Aufnahmen werden seiner Freundin zugespielt. Die beiden flirten und kuscheln – und dann bittet Maurice sie um einen zweiten Kuss. Die beiden knutschen erneut leidenschaftlich. Smilla ist entsetzt vom Verhalten ihres Boyfriends: "Das ekelt einen schon irgendwie an. Also egal, welche Frau da jetzt sitzen würde."

Es scheint, als hätte Karina ein Händchen dafür, ausgerechnet die vergebenen Kandidaten gut zu finden. Maurice ist nämlich schon der zweite Favorit der Beauty, der eigentlich eine Freundin hat. Auch Kevins Partnerin Paula sitzt ihre Zeit in der Villa nebenan ab. Ob die Blondine bereut, sich auf "Make Love, Fake Love" eingelassen zu haben? Als Paula Szenen gezeigt wurden, in denen ihr Freund mit Karina kuschelte, kullerten bei ihr die Tränen.

"Make Love, Fake Love" – seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Warner / Hana Naveh Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

RTL Paula, Smilla, Nessa und Miriam bei "Make Love, Fake Love"

