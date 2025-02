Brooklyn Beckham gefällt's: Ehefrau Nicola posiert oben ohne

Nicola Peltz-Beckham (30) sorgt aktuell für Aufsehen mit einem neuen Instagram-Post. Die Schauspielerin und Ehefrau von Brooklyn Peltz-Beckham (25) posiert dabei oben ohne – lediglich in einer durchsichtigen, hochgeschnittenen Strumpfhose, kombiniert mit schwarzen Pumps. Auf einem der Bilder benutzt Nicola ihre Arme, um ihre Brust zu bedecken, während sie in einem anderen Clip in einer schwarzen Lederjacke posiert und ein silbernes Statement-Collier trägt. Unter den Kommentaren zu ihrem Beitrag findet sich auch ein liebevolles "Wunderschön" von Ehemann Brooklyn, der seine Begeisterung für den Beitrag nicht verstecken konnte.

Das Paar, das seit April 2022 verheiratet ist, zeigt regelmäßig Einblicke in sein Leben und seine romantischen Gesten. Erst kürzlich teilte Nicola mit ihren Fans, dass Brooklyn ihr während eines gemeinsamen Einkaufs spontan eine Rose schenkte. "Brooklyn hat mir gestern Nacht eine Rose aus dem Supermarkt mitgebracht", schrieb sie dazu auf ihrem Account und postete ein Bild mit der Blume in der Hand. Am Wochenende verbrachten die beiden Zeit bei einem Bowling-Date und bewiesen erneut ihre Begeisterung füreinander. Schon seit Beginn ihrer Beziehung im Oktober 2019 sind die beiden ein unzertrennliches Paar, das kein Geheimnis um seine Liebe macht – von der Verlobung im Juli 2020 bis hin zu ihrer aufwendigen Hochzeit in Palm Beach, Florida.

Diese Hingabe zueinander scheint Brooklyn von seinen berühmten Eltern Victoria (50) und David Beckham (49) mitbekommen zu haben, die seit über zwei Jahrzehnten einander fest verbunden sind. Brooklyn, der älteste Sohn der Familie, hat die öffentliche Aufmerksamkeit nie gescheut und macht Nicola regelmäßig öffentlich romantische Liebeserklärungen – sei es auf sozialen Medien oder in Interviews.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige Anzeige

Anzeige