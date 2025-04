Kevin Njie ist in Datingshow: So reagiert Ex Emely Hüffer

Kevin Njie (29) ist bereit für ein neues Kapitel: Der Reality-TV-Star sorgt aktuell mit seiner Teilnahme an der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love für Aufsehen. Nachdem er in der ersten Staffel von Too Hot To Handle: Germany nicht nur die große Liebe mit Emely Hüffer (28) fand, sondern auch gemeinsam mit ihr Sohn Ocean bekam, ist er seit August 2024 offiziell wieder Single. Die Trennung von Emely überraschte viele Fans. Nun scheint Kevin offen für eine neue Liebe zu sein. Aber wie denkt seine Ex-Partnerin über Kevins Rückkehr ins TV-Dating? Ihre Reaktion fällt erfrischend locker aus: In einer Instagram-Fragerunde kommentierte sie die Situation mit einem humorvollen Lipsync-Clip, in dem es heißt: "Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder?" Ihr Lachen währenddessen deutet darauf hin, dass sie es gelassen zu sehen scheint.

Dass Emelys Reaktion so locker ausfällt, ist nicht verwunderlich. Einige Monate nach dem Liebes-Aus verriet Kevin, dass er und die Mutter seines Kindes weiterhin einen entspannten Umgang miteinander pflegen. "Wir haben zum Glück keinen Trennungskrieg und ein gutes Verhältnis. Wir haben jetzt eine gute Übergangslösung gefunden", erzählte der Fame Fighting-Sieger im Interview mit RTL. Zu diesem Zeitpunkt verriet er auch, dass er den gemeinsamen Sohnemann regelmäßig zu Gesicht bekommt: "Ich sehe ihn mindestens alle zwei Wochen, weil er mir natürlich Energie gibt."

Emely und Kevin verbindet eine rasante und intensive Liebesgeschichte. In der ersten deutschsprachigen Staffel der Netflix-Datingshow "Too Hot To Handle" lernten sich die einstige Make-up-Artistin und der Fußballer kennen und verliebten sich ineinander. Auch nach den Dreharbeiten hielt ihre Liebe an, sodass Kevin sogar zu Emely nach Ibiza zog und sie im Januar 2023 dort ihren gemeinsamen Sohn Ocean auf der Welt begrüßten. Im Sommer 2024 wurde es still um die Realitystars – und im August desselben Jahres lieferte Emely den Grund dafür: Die beiden entschieden sich, nach rund zwei Jahren Beziehung getrennte Wege zu gehen.

Instagram / kevin.njie Kevin Njie mit Sohn Ocean, Mai 2024

Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, Februar 2025

