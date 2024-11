Emely Hüffer trennte sich aus Selbstliebe von Kevin Njie

Die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheiten Emely Hüffer (28) und Kevin Njie (28) gaben im Sommer das Ende ihrer Beziehung bekannt. Seitdem sprachen die Eltern des kleinen Ocean nur selten über ihr Liebes-Aus. Doch zu Gast bei "deep und deutlich" verrät die Influencerin nun, warum die beiden kein Paar mehr sind. "Ich habe das einfach aus Selbstliebe gemacht und um meine seelische Gesundheit an erste Stelle zu stellen und dadurch auch die von meinem Kind, denn er ist mein kleiner Spiegel", berichtet Emely und fügt hinzu: "Für mich und für ihn ist das einfach gerade besser so."

Der Netflix-Star wolle dem ehemaligen Fußballspieler keine Vorwürfe machen: "Das ist immer noch der Vater von meinem Kind und ich werde ihn genauso beschützen, wie ich mein Kind beschützen werde." Doch Emely sei sich bewusst, dass manche Verhaltensweisen ihres Ex-Partners nicht in Ordnung seien. "Mein Mensch würde mich anders behandeln", macht die stolze Mama in der Talkshow deutlich. Aus diesem Grund schließe sie ein Liebescomeback erst einmal aus.

Auch Kevin sprach vor wenigen Tagen über seine Ex-Freundin. "Wir haben zum Glück keinen Trennungskrieg und ein gutes Verhältnis. Wir haben jetzt eine gute Übergangslösung gefunden", verriet er im Gespräch mit RTL. Neben seinem Training für die zweite Ausgabe von Fame Fighting verbringt er auch viel Zeit mit seinem Sohnemann: "Ich sehe ihn mindestens alle zwei Wochen, weil er mir natürlich Energie gibt." Den Sieg bei dem Boxevent am 9. November wolle er vor allem für Ocean holen.

Instagram / emskopf Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely, "Too Hot To Handle: Germany"-Stars

