Nach Emely-Trennung: Kevin Njie mischt Reality-Format auf

Für den ehemaligen Too Hot To Handle: Germany-Teilnehmer Kevin Njie (28) beginnt ein neues Kapitel. Wie der Ex-Freund von Emely Hüffer (28) auf Instagram bekannt gibt, wird er Teil des "La Familia – House of Reality"-Casts. Das bedeutet, er zieht zu Tim Kühnel und Co. in die Reality-WG in München und wird den Zuschauern von nun an einen intimen Einblick in seinen Alltag gewähren. "Ich freue mich mega, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt", gibt der 28-Jährige zu.

Die Teilnahme an dem TV-Format wird für Kevin mit Sicherheit eine starke Umgewöhnung. Schließlich lebte er kürzlich noch zusammen mit seiner Freundin Emely und dem gemeinsamen Sohn Ocean Zayde auf Ibiza. Emely und er lernten sich ebenfalls im Fernsehen kennen. Bei "Too Hot To Handle: Germany" funkte es zwischen ihnen. Ihre Liebe sollte jedoch nicht halten: Im August 2024 bestätigten die Influencer ihre Trennung.

Kevin ist nicht der einzige Neuzugang des LAFA-Casts. Auch die Temptation Island-Bekanntheiten Tammo und Marie stoßen zur Promi-WG hinzu. "Wir sind jetzt Teil der LAFA-Family und wir freuen uns richtig drauf", verkünden beide begeistert auf Instagram. Somit vervollständigen sie die Gruppe um Realitystar Cecilia Asoro (28) und Model Julia Römmelt (30).

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot To Handle"-Stars

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt im Februar 2025

