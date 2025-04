Fünf Jahre Single: Dieser TV-Star ist Hati Suarez' Traummann

Hati Suarez, bekannt aus dem Reality-TV, hat verraten, wer ihr persönlicher Traummann ist. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI äußerte sie sich überraschend offen und nannte keine geringere Person als Kevin Njie (29). Der ebenfalls aus der Reality-TV-Szene bekannte Star, der durch Formate wie Too Hot To Handle: Germany und "La Familia – House of Reality" Berühmtheit erlangt hat, scheint bei Hati nicht nur optisch zu punkten. Besonders beeindruckt ist sie von seiner Disziplin und der souveränen Art, wie er sein Leben meistert. Obwohl sie seit fünf Jahren Single ist, scheint Hati sich dennoch der Vorstellung eines idealen Partners sicher.

Kevin, der auch als Model und Sportler tätig ist, ist nicht nur durchtrainiert und charismatisch, sondern glänzt auch durch seine Vaterrolle. Er hat einen Sohn und steht weiterhin in einem guten Verhältnis zur Mutter des Kindes, was Hati bewundert. "Er hat sein Leben so unter Kontrolle", schwärmte sie und fügte hinzu, dass solche Eigenschaften bei einem Mann für sie besonders wichtig seien. Ob Kevin von Hatis Schwärmerei weiß oder was er dazu sagen würde, ist bislang offen. Eine offizielle Reaktion seinerseits hat es bisher nicht gegeben.

Hati, die sich in der Reality-TV-Welt einen Namen gemacht hat, zeigt mit ihrer Schwärmerei, dass Disziplin und Verantwortungsbewusstsein für sie ebenso zählen wie äußere Attraktivität. Bekannt für ihre offenen Worte und ihren Sinn für Humor, gab sie in der Vergangenheit öfter preis, dass sie nicht nur auf "Oberflächlichkeiten" achtet. Ihre Idealvorstellungen scheinen sich also über die Jahre klar gefestigt zu haben. Kevin wiederum ist nicht nur ein beliebtes TV-Gesicht, sondern auch abseits der Kameras durch seine facettenreichen Projekte und sein Familienleben ein gefragter Mann. Ob sich die beiden in Zukunft kennenlernen oder ihre Wege sich vielleicht schon gekreuzt haben, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kevin.njie Kevin Njie, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Hati Suarez, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige