Comeback-Flop: Michael Wendlers Tickets verkaufen sich nicht

Michael Wendler (52) will mit seinem Konzert im kommenden Jahr in Oberhausen sein großes Bühnen-Comeback feiern. Bereits wenige Tage nach dem Verkaufsstart der insgesamt 13.000 Tickets hatte der "Egal"-Interpret im März von rekordverdächtigen Verkaufszahlen geschwärmt. Wie Schlager.de nun berichtet, sieht der Andrang seiner Fans jedoch nicht ganz so rosig aus, wie Michael behauptet hatte. Laut einem Insider seien bisher nämlich nur "etwas über 3.000 Tickets" verkauft worden. Doch warum werden auf der Plattform dann etliche Plätze in grauer Farbe, also als "nicht mehr buchbar", angezeigt? Darauf hatte die Sprecherin der Rudolf Weber-Arena eine ganz simple Antwort: "Die oberen Ränge sind nicht zum Ticketverkauf freigegeben."

Mit mehreren Beiträgen auf der Plattform X dokumentierte der Wendler den Ticketverkauf für seine Follower im Netz. Laut seinen Aussagen seien bereits in den ersten 48 Stunden "weit über 1.000" Karten verkauft worden, die Server seien sogar "zeitweise überlastet" gewesen. "Die Konzertkarten gehen weg wie warme Semmeln", freute sich der Schlagersänger und forderte seine "Fans der ersten Stunde" dazu auf, sich schnell "ihre Lieblingsplätze" zu sichern. Ob das wohl nur ein gut verpackter Versuch war, die schleppenden Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben?

Aktuell dürfte das Ticketdrama jedoch von einem wichtigeren Thema überdeckt werden, denn Michael und seine Partnerin Laura Müller (24) erwarten derzeit ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Im vergangenen Jahr hatte Laura mit Sohnemann Rome Aston ihr erstes Baby bekommen. Mit einem Beitrag auf Instagram verkündeten Laura und Michael im Juli stolz: "Unser zweites Glück ist unterwegs. Du wirst schon jetzt unendlich geliebt." Der Kleine soll sogar noch in diesem Jahr zur Welt kommen und ist laut der Influencerin ein absolutes Wunschkind.

Anzeige Anzeige

ActionPress / United Archives GmbH Schlagersänger Michael Wendler bei einem Konzert 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige