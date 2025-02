Neue "Bauer sucht Frau"-Regeln? Aufruf löst Verwirrung aus

Die beliebte Kuppelshow Bauer sucht Frau, die seit 2005 von Inka Bause (56) moderiert wird, hat mit einem aktuellen Castingaufruf für Gesprächsstoff gesorgt. Auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats wurde verkündet: "Du bist über 45 Jahre alt, Bauer und Single? Dann bewirb dich jetzt!" Viele Fans der Show wundern sich über den offenbar veränderten Fokus auf ältere Landwirte. Sofort hagelt es in den Kommentaren Reaktionen. Einige Nutzer fragen, warum keine jüngeren Bauern mehr gesucht würden. Die Verwirrung rund um die angeblich neuen Teilnahmebedingungen bringt RTL schließlich dazu, einen klärenden Kommentar abzugeben.

Der Sender stellt klar, dass der Aufruf keine allgemeine Altersgrenze festlegt. Vielmehr richte man dieses Mal gezielt einen Appell an ältere Landwirte, damit sich auch Singles jenseits der 45 angesprochen fühlen. Gerade in der letzten Staffel standen mit Kandidaten wie dem 29-jährigen Andre aus Friesland und dem 31-jährigen Andreas aus dem Münsterland eher jüngere Bauern im Mittelpunkt. Für die kommende 21. Staffel will RTL offenbar sicherstellen, dass auch reifere Teilnehmer die Chance bekommen, ihren Partner oder ihre Partnerin fürs Leben zu finden. Diese Klarstellung sorgt zumindest teilweise für Erleichterung bei den Fans.

Die Show hat in den vergangenen Jahren unvergessliche Paare hervorgebracht. Kultstars wie Uwe (55) und Iris Abel (56) oder Narumol und Josef, die sich in der Sendung kennengelernt haben, gehören zu den publikumsstärksten Liebesgeschichten aus dem Format. Für Moderatorin Inka ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. In vergangenen Interviews schwärmte sie davon, wie schön es sei, "so viele Menschen glücklich zu machen". Ob jüngere oder ältere Kandidaten: Die Jagd nach der großen Liebe geht weiter.

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Sophie und Andre

RTL Lisa und Andreas bei "Bauer sucht Frau" 2024

