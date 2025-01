20 Staffeln: So viele "Bauer sucht Frau"-Babys gibt es schon

Das Konzept von Bauer sucht Frau ist ein wahres Erfolgskonzept. Seit 20 Jahren sorgt Inka Bause (56) bereits für romantische Stimmung und große Gefühle auf den Bauernhöfen Deutschlands – und auch weltweit. Dass es hierbei nicht nur um kurze Flirts, sondern durchaus auch um die Liebe fürs Leben geht, macht ein Blick in die Historie der Show deutlich. Bislang sind 30 Ehen entstanden und sogar stolze 26 Babys. Den Anfang machte damals Bauer Hauke, der in der zweiten Staffel seine Traumfrau Christina kennengelernt hatte. Zwei Jahre später brachten die beiden Töchterchen Imke zur Welt – das allererste waschechte "Bauer sucht Frau"-Baby.

Den meisten Fans wird Bauer Josef in Erinnerung geblieben sein, der in der fünften Staffel mit Narumol das große Glück fand. Nach der Hochzeit im Jahr 2010 machte im darauffolgenden Jahr Tochter Jorafina das Liebesglück des Paares perfekt. In der Jubiläumsshow "10 Jahre Bauer sucht Frau" gab auch Bauer Jürgen aus Staffel acht seiner Tanja das Jawort. Die beiden genießen heute mit ihren Sprösslingen Tim und Mia das Landleben und würden bereits die Nachfolge ihres Hofes planen, wie RTL berichtet. Auch bei Gerald (39) und Anna Heiser (34) hat es gefunkt – das Traumpaar aus Staffel 13 lebt gemeinsam in Namibia. Sohnemann Leon und Tochter Alina Marikka machen die Familie komplett. Bis heute teilen Anna und Gerald die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung mit ihren Fans im Netz.

Nicht so rosig sieht jedoch das Endergebnis der Jubiläumsstaffel aus dem Jahr 2024 aus, die erst vor rund einem Monat zu Ende ging. Während nach der Hofwoche noch zahlreiche Paare hoffnungsvoll einer gemeinsamen Zukunft entgegenblickten, kam es nach Drehschluss ganz anders. Nur Weinbauer Martin und Jungbauer Paul fanden in der Staffel ihr Glück – jedoch beide nicht mit den Frauen, die sie ursprünglich zur Hofwoche eingeladen hatten.

Anzeige Anzeige

Instagram / narumoldavid Narumol und Bauer Josef mit ihrer Tochter Jorafina

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Windhoek, Dezember 2024

Anzeige Anzeige