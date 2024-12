"Friesenjung"-Rapper Ski Aggu startet jetzt in Amerika durch

Ski Aggu (27), der Berliner Rapper mit der markanten Skibrille, ist längst ein Star in der deutschen Musikszene – und jetzt auch auf dem Sprung in die USA, wie er via Instagram verriet. Mit über fünf Millionen monatlichen Hörern zählt er zu den meistgestreamten Künstlern Deutschlands, doch sein Einfluss reicht inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus. Seine für das Frühjahr 2025 geplante US-Tour, die unter dem ironischen Motto "Who the f*** listens to Ski Aggu in America?" steht, ist nahezu ausverkauft.

Der erfolgreiche Vorstoß in den amerikanischen Markt, an dem schon viele deutsche Rapper gescheitert sind, gelingt Ski Aggu scheinbar mühelos. Wie hiphop.de berichtete, waren ursprünglich einige kleinere Clubgigs vor wenigen hundert Zuschauern geplant, doch führte die riesige Nachfrage bereits mehrfach zu Kapazitätserweiterungen. In Los Angeles wird er gleich zweimal im legendären "Roxy Theatre" auftreten, während in Chicago das "Subterranean" restlos ausverkauft ist. Auf Social Media zeigte sich der Rapper entsprechend ausgelassen und schrieb in gewohnt doppeldeutiger Aggu-Manier: "Hello USA, I can't wait to be inside you."

Der Durchbruch in den USA ist ein weiterer Meilenstein für Ski Aggu, bürgerlich August Jean Diederich, der in Deutschland bereits einen kometenhaften Aufstieg erlebte. Seine musikalische Karriere begann er 2018 und veröffentlichte seitdem mehrere Alben, darunter "2022 war Film gewesen" (2022), "Denk mal drüber nach..." (2023) und "Wilmersdorfs Kind" (2024). Mit Hits wie "Friesenjung", einem Gemeinschaftsprojekt mit Joost Klein (27) und Otto Waalkes (76), erreichte er hohe Chartplatzierungen und festigte seinen Status als aufstrebender Künstler.

Action Press / Steinbrenner, Marco Ski Aggu bei der 1LIVE Krone 2023

Action Press / AEDT Ski Aggu, November 2023

