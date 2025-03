Bill Kaulitz macht Rapper Ski Aggu ein schlüpfriges Angebot

Bill Kaulitz (35) genießt seine Single-Ära in vollen Zügen – und lässt offenbar nichts anbrennen. Das beweist der Tokio Hotel-Frontmann nun einmal mehr in einem Clip auf TikTok. Das Video beginnt mit einer Sequenz des Berliner Rappers Ski Aggu (27), in der er Bill bei einem Auftritt witzelnd herausfordert: "Ich würde gerne mal Bill Kaulitz in einem Ski-Aggu-Shirt sehen, das wär doch mal was." Der Musiker lässt sich das nicht zweimal sagen: In einer weiteren Szene trägt Bill ein T-Shirt, auf dem der Rapper abgebildet ist und macht ihm ein anzügliches Angebot: "Ich würde gerne mal Ski Aggu in meinem Mund sehen, das wär doch mal was."

Eine Reaktion seitens des Berliners gab es bislang noch nicht. Die Fans können diese aber kaum abwarten, wie die Kommentare unter dem Video zeigen. "Auf Ski Aggus Antwort bin ich gespannt", schreibt ein User und ein anderer schließt sich mit den Worten "Ich würde gerne Aggus Antwort sehen, das wär doch mal was" an. Antwort hin oder her – die Leute im Netz feiern Bills Aktion. "Ich schreibe, ich liebe den ungefilterten Bill", "Bill, du bist einfach nur mega" und "Bill Kaulitz, die Queen" lauten nur einige der Fan-Reaktionen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bills Fans seine direkte und bissige Art im Netz feiern. Zuletzt hatte er in einem anderen TikTok-Video einen Seitenhieb gegen seinen Ex Marc Eggers (38) ausgeteilt. "Nur weil es zwischen dir und ihm nicht geklappt hat, heißt das nicht, dass es zwischen dir und seinen Freunden nicht klappen wird", schrieb der Sänger unter den Clip, in dem er freudestrahlend die Hüften schwang. Mit Kommentaren wie "Oh ja, ich liebe diese Denkweise" und "Der getrennte Bill ist böse" lobten seine Fans Bills freches Statement.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Marc Eggers, Internet-Star

Anzeige Anzeige