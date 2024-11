Einige Tausend Euro: Das gibt Rapper Ski Aggu im Monat aus

Der Berliner Rapper Ski Aggu (27) hat in einem Interview mit 1Live einen Einblick in seine monatlichen Ausgaben gegeben. Ski Aggu wurde vor allem durch seine Single "Friesenjung" im Sommer 2023 bekannt – der Song wurde allein in Deutschland und Österreich inzwischen über 175 Millionen Mal gestreamt. Zur EM veröffentlichte er den Hit "Junge Baller". Mit dieser Popularität einhergehend, beliefen sich seine Spotify-Einnahmen im Jahr 2023 auf beeindruckende 1.230.000 Euro. Nun verrät er, dass er trotz Millioneneinnahmen nur 500 Euro Miete zahlt. "Shoutout an meine Vermieterin", so Ski Aggu und er ergänzt, dass diese eine Freundin seiner Mutter sei. Außerdem suche er sogar einen Mitbewohner für seine Wohnung in Berlin, in der er schon wohnte, bevor er bekannt wurde.

Seine höchsten Ausgaben hat Ski Aggu nach eigenen Angaben für Taxi- und Restaurantkosten. "Ich bin irgendwie süchtig geworden danach", gesteht er in Bezug auf das Taxifahren und schätzt seine monatlichen Fahrtkosten auf etwa 1.550 Euro. Für Restaurantbesuche und Trinkgeld gibt er rund 1.500 Euro im Monat aus. "Ich gebe immer großzügig Trinkgeld, so 20 Prozent", erklärt er gegenüber dem Radiosender. Bei seiner Geburtstagsfeier habe er beispielsweise 800 Euro zahlen müssen und dann auf 1.000 Euro aufgerundet. Dabei appelliert er noch an die Zuschauenden, wenn sie das Geld hätten, sollten sie auch vernünftiges Trinkgeld geben. Auch für Kleidung investiert Ski Aggu zwischen 500 und 1.000 Euro monatlich, wobei er sagt, dass er viel Secondhand kauft oder geschenkt bekommt.

Anders als viele seiner Kollegen präsentiert sich der Rapper sparsam in Clubbesuchen, die ihn rund 100 Euro monatlich kosten. Zudem bleibt er seinem Hobby treu und zahlt etwa 90 Euro für eine Jiu-Jitsu-Vereinsmitgliedschaft. Zu seinen monatlichen Kosten kommen außerdem noch Streamingdienste, ein Handyvertrag, Urlaube, Strafzettel oder Benzinkosten. Zwar habe er kein Auto, aber er habe sich kürzlich die "Justin-Bieber-Vesper" gekauft. Auf die Frage, wie viel Geld er im Monat für Skibrillen ausgebe – die sein Markenzeichen sind – hat er keine Antwort. Zwar besitze er etwa 50 Stück, doch die Kosten müsse er bei seinem Management nachfragen. Insgesamt gibt der Deutschrapper ungefähr 4.000 Euro im Monat aus.

Instagram / wer.ist.aggu Ski Aggu im Oktober 2023

Instagram / wer.ist.aggu Ski Aggu, Rapper

