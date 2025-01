So kommt Shirin Davids Song "Atzen & Barbies" bei Fans an

Shirin David (29) und Ski Aggu (27) veröffentlichten den gemeinsamen Song "Atzen & Barbies". Auf Instagram teilen die Musiker ein Video von ihrem neuen Hit. Innerhalb kürzester Zeit fluten ihre Fans die Kommentarspalte – der Track kommt richtig gut an. "Barbie und Ken reloaded 2025 Berlin-Edition", "Hab in diesem Musikvideo nicht nur einen neuen Crush unlocked" und "Ich freue mich auf die Tour", lauten nur drei der zahlreichen positiven Kommentare unter dem Clip.

Shirin selbst schreibt "August und Barbara oder Atze und Barbie" in Anlehnung an ihre Vornamen. Ski Aggu, dessen echter Name August Jean Diederich ist, kommentiert ihren gemeinsamen Beitrag: "Skandalsong". Die Fans der Rapper sind teilweise so begeistert von dem Song, dass sie aus den Namen der beiden Künstler einen neuen entwerfen. "Skirin Daggu", feiert eine Person in der Kommentarspalte.

In der Silvesternacht überraschte Shirin die Fans vor dem Brandenburger Tor in Berlin und die Zuschauer vor den Bildschirmen gleichermaßen. Plötzlich betrat Ski Aggu die Bühne und die beiden performten ihren brandneuen, bis dato noch unveröffentlichten Song "Atzen & Barbies". Eine Zusammenarbeit, mit der wohl kaum ein Fan gerechnet hat. Am 31. Januar erscheint Shirins drittes Studioalbum "Schlau aber blond", auf dem auch "Atzen & Barbies" zu hören sein wird.

Getty Images Rapper Ski Aggu beim Hurricane Festival 2024 in Scheeßel

Action Press Shirin David, Rapperin

