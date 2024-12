So denkt "Love Island VIP"-Sophie über sexy Szenen mit Yasin

Bei Love Island VIP sorgen Sophie Imelmann (28) und Yasin Mohamed (33) immer wieder für heiße Szenen – egal ob in der Private Suite oder unter der Dusche: Die beiden können nicht die Finger voneinander lassen und fummeln, was das Zeug hält. Doch wie steht die Köln 50667-Bekanntheit mittlerweile zu den spicy Aufnahmen? "Also erst mal ist in der Private Suite nicht mehr passiert als Knutschen und ein bisschen Gefummel", betont die Reality-TV-Darstellerin und erklärt: "Wie die Zuschauer das Ganze deuten, kann ich nicht beeinflussen, aber ich weiß ja, wo meine Grenzen sind und was genau passiert ist." In dem Moment sei sie einfach glücklich über den positiven Ausgang des Abends gewesen und habe daher auch die Kameras ausblenden können.

Spätestens bei der Duschszene wurde dann dem letzten Zuschauer klar: Zwischen den beiden stimmt die Chemie! Promiflash wollte daher von Sophie wissen, wieso sie nicht mit dem TV-Casanova intim wurde? "Mir war nicht bewusst, wie viel letztendlich gezeigt wird. Ich bin eben noch völlig neu in der ganzen Reality-Welt. Aber miteinander zu schlafen, würde definitiv meine Grenze überschreiten", stellt Sophie klar und meint: "Yasin ist da wohl etwas lockerer drauf als ich."

Während "Love Island VIP" kommt Sophie immer wieder ins Zweifeln, ob Yasin es wirklich ernst mit ihr meint. Dennoch entscheidet sich die 28-Jährige letzten Endes immer wieder für den Münchner. Promiflash hat sie verraten, wieso: "Ja, ich hatte öfter meine Zweifel an Yasin – und das auch zu Recht. Trotzdem hatte ich ab dem ersten Moment eine Anziehung zu ihm und wollte einfach schauen, was sich daraus entwickeln kann".

"Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Sophie Imelmann und Yasin Mohamed bei "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Sophie Imelmann, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige