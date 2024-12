So steht es nach "Love Island VIP" um Sophie und Yasin

Yasin Mohamed (33) und Sophie Imelmann (28) lernten sich bei Love Island VIP kennen und standen sogar gemeinsam im Finale. In der Show bauten der Realitystar und die Köln 50667-Bekanntheit eine Bindung auf – doch nach den Dreharbeiten konnte diese nicht bestehen. "Ich bin Single", betont Yasin in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: "Wir sind nicht mehr miteinander. Nachdem wir wieder in Deutschland waren, hatte sie mir noch geschrieben. Ich habe aber nicht darauf geantwortet und wollte erst mal für mich sein und bin dann wieder in meine alten Muster verfallen."

Yasin räumt ein, dass sein Verhalten nach "Love Island VIP" Sophie gegenüber nicht in Ordnung war: "Ich weiß, dass es alles andere als cool ist und das tut mir auch leid. Mir ist bewusst geworden, dass ich in meiner Verfassung gar nicht dazu in der Lage bin, eine vernünftige und aufrichtige Beziehung zu führen, wenn ich mit mir selbst noch sehr im Kampf stehe."

Trotzdem bereue er seine Teilnahme keinesfalls, wie Yasin weiter in seiner Story schreibt: "Währenddessen und kurz danach habe ich es bereut, aber ich denke, es war dringend notwendig für mich, mich mal mit allen nüchtern auseinanderzusetzen und ich denke, ohne 'Love Island VIP' wäre das nicht passiert." Damit spielt der TV-Casanova auf das Aufeinandertreffen mit seinen Ex-Freundinnen und -Flirts Yeliz Koc (31), Aurelia Lamprecht und Alicia Costa Pinheiro an.

RTL2 Sophie Imelmann und Yasin Mohamed bei "Love Island VIP"

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, April 2024

