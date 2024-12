"Riesenbaby": Das hält "Love Island VIP"-Sophie von Yasin

In der aktuellen Staffel von Love Island VIP lernen sich Yasin Mohamed (33) und Sophie Imelmann (28) näher kennen und bilden derzeit ein Couple. Wie die Köln 50667-Darstellerin im Gespräch mit Promiflash verrät, ist sie sich trotz ihrer Inselromanze nicht sicher, ob der Realitystar der richtige Mann für sie ist. "In meinen Augen verhält er sich oft wie ein Riesenbaby und ist eher egoistisch", kritisiert sie den 33-Jährigen scharf und fügt hinzu: "Mir hat sehr oft das Verständnis und Empathievermögen bei ihm gefehlt, was für mich einen reifen Mann ausmacht." Dieses Verhalten habe bei Sophie immer wieder Zweifel und ein komisches Bauchgefühl ausgelöst.

Auch in der vergangenen Folge hat sich laut Sophie Yasins Unreife gezeigt. Während eines Spiels küsste Sophie ihren Mitstreiter Tobias Pietrek – sehr zum Leidwesen des Münchners. "Ich dachte ehrlich gesagt, [Yasin] würde entspannter reagieren", kreidet Sophie gegenüber Promiflash an. Für Yasins dramatische Reaktion hat die 28-Jährige offenbar kein Verständnis. "Ich musste ja auch oft cool bleiben mit seinen ganzen Verflossenen in der Villa, mit denen er eine gute Zeit vor Ort hatte", begründet sie.

Vor Yasin und Sophie liegt offenbar noch ein steiniger Weg bis hin zum Liebesglück. Bei den Kandidaten Gigi Birofio (25) und Sandra Janina (25) sieht das jedoch ganz anders aus. In der vergangenen Folge genossen die Realitystars ein romantisches Date am Strand. Dabei tauschten sie zärtliche Worte aus, und offenbar sprang der Funke über. Gigi schwärmte: "Ich liebe es, wie du mich anguckst. Du guckst mich immer an, als wäre ich dein Held." Sandra offenbarte ebenfalls ihre Gefühle: "Ich hab Schmetterlinge im Bauch."

"Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

