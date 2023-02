Rauswurf bei "Köln 50667": Sophie Imelmann ist "erleichtert"

Für Sophie Imelmann (26) war es höchste Zeit, Köln 50667 den Rücken zuzukehren! Die Beauty gehört zu den zehn Darstellern, die die Serie überraschend verlassen müssen. Wohl um die miesen Quoten zu retten, wird die Vorabend-Soap generalüberholt – mit vielen neuen Gesichtern, Schauplätzen und Storylines. Manche der Serienstars zeigten sich traurig über ihr "Köln 50667"-Aus. Aber nicht Sophie: Sie ist regelrecht dankbar für den Rauswurf!

Im Promiflash-Interview verriet die schöne Influencerin jetzt, wie die XXL-Kündigung ablief: "Es gab einen großen Meeting-Tag mit allen Darstellern, den Produzenten und Geschäftsführern. Vorab haben wir eher wenig Informationen bekommen, aber wir wussten, es wird eine Veränderung geben. [...] Meine Intuition hat mir gesagt, dass es jetzt endgültig vorbei ist", schilderte Sophie. "Für mich war die Kündigung also kein Schock mehr." Im Gegenteil betonte sie: "Es war eine pure Erleichterung und eine große Last, die von meinen Schultern fiel. Ich saß danach im Taxi und musste lächeln, weil ich mich befreit gefühlt habe."

Also geht es Sophie wohl ganz gut nach ihrem "Köln 50667"-Exit? "Mir geht es gut mit der Entscheidung. In den letzten paar Jahren war ich immer wieder kurz davor, selbst meine Kündigung einzureichen", verriet sie Promiflash. Aber wieso wollte sie gehen? "Es gab unglaublich schöne Phasen, aber auch nicht so schöne Phasen. Ich bin vor allem in den letzten Monaten oft an meine Grenzen gestoßen. Ich war in der Vergangenheit leider zu bequem und zu ängstlich, selbst die Entscheidung zu treffen... Deshalb ist es richtig, dass dieser Schritt endlich gemacht wurde."

RTLZWEI Sophie Imelmann, Influencerin

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Influencerin

