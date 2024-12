Sophie Imelmann schießt im Netz gegen Ex-Flirt Yasin Mohamed

Sophie Imelmann (28) und Yasin Mohamed (33) lernten sich bei Love Island VIP kennen und bandelten dort miteinander an. Nach der Datingshow meldete sich der Realitystar jedoch nicht mehr bei der Köln 50667-Bekanntheit, was diese sehr verletzte. Nun schießt Sophie öffentlich gegen ihren Ex-Flirt. In ihrer Instagram-Story repostet sie einen Beitrag von Yasins Interview mit "deep und deutlich", worin es um seinen Zusammenbruch nach Alkoholkonsum geht. Dazu schreibt Sophie: "Oh mein Gott, es reicht so sehr! Und natürlich kommt genau dann alles online, bevor ich mich geäußert habe und kurz bevor er in die nächste Show geht! Wacht auf, Leute!"

In der nächsten Sequenz ihrer Story schreibt sie: "Sie spielen Opfer in Verbrechen, die sie selbst begangen haben." Zuvor postete die 28-Jährige auch ein emotionales TikTok-Video von sich. In dem Clip zeigt sich Sophie vor Beginn der "Love Island VIP"-Dreharbeiten total gut gelaunt. Wieder zurück zu Hause weint sie bitterlich. Damit spielt sie möglicherweise auf Yasins Verhalten nach der Show an.

Auch Yasin meldete sich nach dem großen Finale bereits zu seinem Beziehungsstatus. "Ich bin Single", schrieb der Ex von Paulina Ljubas (28) in seiner Instagram-Story und erklärte auch gleich den Grund, warum es bei ihm und Sophie nicht klappte: "Wir sind nicht mehr miteinander. Nachdem wir wieder in Deutschland waren, hatte sie mir noch geschrieben. Ich habe aber nicht darauf geantwortet und wollte erst mal für mich sein und bin dann wieder in meine alten Muster verfallen."

RTL2 Sophie Imelmann und Yasin Mohamed bei "Love Island VIP"

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Yasin Mohamed

