Nova ist krank: Serkan und Samira Yavuz halten zusammen

Schon seit Tagen herrscht im Haus von Samira Yavuz (31) Krisenstimmung. Nicht nur, dass die Influencerin sich ganz frisch von ihrem Ehemann Serkan (31) getrennt hat, nun ist auch noch ihre ältere Tochter Nova krank. Die Zweijährige hat es richtig erwischt – und dann ist ja auch noch ihre kleine Schwester, um die sich ebenfalls gekümmert werden muss. In ihrer Instagram-Story stellt Samira aber klar, dass sie in dieser Situation nicht alleine gelassen wird. "Wir sind nicht alleine. Serkan kümmert sich natürlich auch um die Mädels", teilt sie ihren Fans mit.

Auch wenn die Ehe von ihr und Serkan vorbei ist – in Momenten wie diesen scheinen die beiden Eltern nach wie vor als Team zu funktionieren. Trotzdem herrscht bei ihr Zuhause aktuell Chaos und auch die vergangenen zwei Nächte sind für die junge Mutter ziemlich kurz gewesen. "Nova ist positiv auf RSV und Influenza AB und seit zwei Tagen ist es echt heftig", erzählt Samira und fügt hinzu: "Die Fieberschübe kicken und sie braucht mich einfach bei sich. Ich denke, wir haben das Gröbste jetzt überstanden."

Im Leben seiner Kinder ist Serkan nach wie vor präsent – seine Social-Media-Kanäle hingegen verweisen im Moment. Seit Samira die Trennung öffentlich bekannt machte, ist der 31-Jährige im Netz wie vom Erdboden verschluckt. Besorgte Fans wandten sich sogar schon an die Beauty, um zu erfahren, wann die Community ein Statement von Serkan erwarten könne. Aber auch Samira schien diesbezüglich nicht mehr zu wissen. "Das weiß ich nicht. Ich kann nicht in seinem Namen sprechen. Das muss er selbst machen. Wann und wie, weiß nur er", stellte sie via Instagram klar.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im November 2021

