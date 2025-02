YouTuber MrBeast spricht offen über Morbus-Crohn-Erkrankung

YouTuber MrBeast (26), mit bürgerlichem Namen James Stephen Donaldson, hat über den Alltag mit der chronischen Krankheit Morbus Crohn gesprochen. Bereits im Teenageralter wurde bei ihm die Diagnose gestellt, die sein Leben nachhaltig beeinflusst. "Es fühlt sich an, als würde dir ständig jemand in den Bauch stechen", beschreibt er im Podcast "Diary of a CEO" die schmerzhaften Symptome. Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen hat er es geschafft, zu einem der größten Internetstars der Welt aufzusteigen – mit beeindruckenden 364 Millionen YouTube-Abonnenten und einer riesigen Fangemeinde auf TikTok.

Der 26-Jährige bleibt trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen bemerkenswert produktiv. Um seine Symptome zu managen, setze er auf eine strikte Diät, um schmerzhafte Schübe zu vermeiden, und steht unter einer aggressiven Medikation, die sein Immunsystem herunterfährt. "Ich war in meinem Leben sechs Mal an Covid erkrankt, hatte Gürtelrose und bin ständig krank", erklärt er und nennt die Nebenwirkungen eine große Belastung. Auch während einer Reise nach Südafrika musste er mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, als eine Grippe ihn schwer traf.

Der YouTuber offenbart, wie die Krankheit nicht nur ihn, sondern auch seine Familie geprägt hat. Aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter, die trotz der gesundheitlichen Probleme ihres Kindes unermüdlich arbeitete, habe er gelernt, belastbar zu sein. Heute nutze er seine Bekanntheit nicht nur für Unterhaltungszwecke, sondern auch, um Aufmerksamkeit auf Themen wie Morbus Crohn und die Herausforderungen der Betroffenen zu lenken. In einem früheren YouTube-Video erklärte er: "Es ist nicht einfach, aber man lernt, damit umzugehen. Manchmal helfen schon kleine Änderungen, um den Alltag erträglicher zu machen."

Instagram / mrbeast MrBeast im April 2024

Getty Images MrBeast, 2023

